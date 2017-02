Trabajadores reclamaron y cortaron calle frente al Municipio

Fueron contratados por una empresa de Mendoza a la que Telefónica subcontrató para hacer obras de tendido de fibra óptica. Los trabajadores aducen que el contratista no les abonó su trabajo y no logran dar con su ubicación. Reclamaron la intervención del intendente Galli} y fueron recibidos por Jorge Larreche e Hilario Galli. Luego arribó al lugar, el delegado Regional del ministerio de Trabajo, Javier Orsi.

Unos 40 trabajadores contratados por una empresa mendocina Ceosa S.A., encargada de hacer obras de tendido de fibra óptica en la Ciudad para Telefónica de Argentina cortaron este miércoles por la mañana la calle frente al Municipio para reclamar por la falta de pago de sus jornales.









Los manifestantes llegaron al centro de la Ciudad tras protestar en inmediaciones de Fiscalía—lugar donde realizaban los trabajos- y cortaron calle Rivadavia a la altura del Palacio Municipal.









Con gritos exigían respuestas al Intendente municipal a quienes le reclamaban por la autorización de las obras.





Minutos más tarde fueron recibidos por el Jefe de Gabinete, Jorge Larreche y el Subsecretario de Gobierno, Hilario Galli.

Minutos más tarde, arribó al lugar el delegado Regional del ministerio de Trabajo, Javier Orsi, quien interviene en el conflicto para arribar a una solución.





En diálogo con los medios, uno de los trabajadores explicó el reclamo: "Nos contrató un hombre de San Juan de la empresa Ceosa. No se hace cargo, no dio la cara , no apareció con la plata . Hace quince días que no nos paga nada y se dio a la fuga con la plata".





Vinimos a la Municipalidad para que nos den una explicación porque para romper la vereda tienen que tener un permiso







Sobre los trabajos realizados explicaron: "Hacemos el zanjeo y pasamos la fibra óptica. La obra empezó el 8 de febrero y no pudimos cobrar un día. Somos más de 40 trabajadores. Queremos cobrar , ¿cómo vivimos?. Nos explotan, tenemos que llevar hasta las herramientas" detallaron.