Todos los detalles del Festival Aéreo que se vivirá este fin de semana

Infoeme, el presidente del Aero Club, Oscar Garaiz contó: "Arrancamos el sábado a las diez de la mañana y nos extendemos hasta las diez de la noche. El En diálogo con, el presidente del Aero Club, Oscar Garaiz contó: "Arrancamos el sábado a las diez de la mañana y nos extendemos hasta las diez de la noche. El domingo comenzaremos a las ocho de la mañana hasta las veintiuna horas".









Contaremos con la presencia de dos reconocidos pilotos, Jorge Malatini y Roberto Buonocore, quienes prometen brindar un impactante show de acrobacias en el aire a bordo de distintos aviones.















"También estará un avión entrenador ruso, es un Jet que hace un ruido tremendo, eso va a estar realmente muy bueno. Habrá globos aerostáticos, paracaídas, estará la gente de radio control, también se presentarán desde el regimiento con un Tanque. Llegarán planeadores de Azul, vendrá un avión antiguo de esa ciudad para poder volar, son esos aviones sin cabina, que te ponés antiparras y va una persona atrás de la otra". A su vez, el presidente de la entidad, destacó:









La entrada será libre y gratuita. El estacionamiento tendrá un valor de cincuenta pesos por auto. Con eso se entregará un bono para participar por el sorteo de un vuelo acrobático. Habrá cantina, con comida, bebida y helados.











"El costo del vuelo acrobático, para quienes deseen hacerlo, será de 4500 pesos con Buonocore y 5500 pesos con Malatini. Los vuelos bautismo tienen un valor de 400 pesos por persona. Para lo que es paracaídas y globo aerostático ya no hay lugar, hace unas semanas ya está agotado el cupo. También podrán subir al Jet de Combate con un costo de 9500 pesos entre otros. Todo tiene un costo operativo muy alto". En cuanto a los precios que tendrá cada una de las actividades , Garaiz detalló:













"El año pasado no pudimos hacerlo, estaba todo preparado pero por un tema de presupuesto no se pudo concretar. Está claro que si el municipio no ayuda en este tipo de espectáculos, no lo podemos llevar a cabo o lo podríamos hacer pero cobrando una entrada" finalizó.