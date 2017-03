Szelagowski y el discurso de Vidal: "No abordó los problemas de los bonaerenses"





En declaraciones periodísticas, la senadora provincial Carolina Szelagowski realizó un análisis del discurso brindado en la jornada del miércoles por la gobernadora María Eugenia Vidal, ante la Asamblea Legislativa dejando inaugurado el periodo ordinario de sesiones del corriente año.





En primer término, indicó que "fue un discurso orientado a los vecinos más que a los legisladores con dos cuestiones a destacar y después pocas precisiones. La Gobernadora habló muy decida a recuperar los Fondos de la Provincia a través de una demanda judicial" y agregó: "Afirmó su voluntad de lucha por los fondos que le corresponden por coparticipación".





"No se abordan los problemas los que tienen los bonaerenses, el apoyo a las Pymes, entre otros" y agregó: "No me gustó el planteo que tiene respecto a los docentes dado que sigue divorciando a los docentes con sus gremios. Entra en una contradicción de manera permanente".





La legisladora provincial puso en valor el anuncio de la Gobernadora de crear una mesa amplia para abordar el tema de la inseguridad.





"Me parece que a veces no se llega a donde misma ella dice que quiere llegar", afirmó.





"No tenemos Ministro de Producción y eso demuestra que no se sabe que se va a hacer con el tema de la producción y la industria en la Provincia", dijo Szelagowski respecto a la ausencia de estos temas en el discurso.