Sierras Bayas volverá a movilizarse: "Somos un pueblo sumiso"

Carlos Coscia. Este miércoles al mediodía, como se había anticipado pero finalmente de manera un tanto espontánea y sin límites en cuanto a la cantidad de vecinos, los sierrabayanses se reunieron con el Subsecretario de Seguridad Eduardo Simón, quien estuvo acompañado por la Delegada Susana Caminiti y el coordinador de las delegaciones









En ese contexto, ante una decena de ciudadanos que fueron llegando, el funcionario municipal Simón comenzó: "El municipio le da a la seguridad todo lo que necesita para trabajar. Nosotros trabajamos para la gente".





sierrasreunion1.jpg











Debemos recuperar la confianza en la policía











"El trabajo del último año fue recuperar policías e incrementar los trabajos. Conjuntamente con el jefe del distrito la idea es crecer junto con el crecimiento de la propia ciudad", destacó el Subsecretario.





"El problema está y sabemos que existe. Nosotros venimos siempre de atrás. Nunca vamos adelante de la delincuencia y tenemos que llegar a igualar, con más prevención. La provincia nos dio un buen dinero y vamos a invertirlo en patrulleros para las localidades. Ya se invirtió en cámaras y vamos a blindar la seguridad" afirmó Simón.









sierrasreunion2.jpg







Se está trabajando. Día y noche desde el primer día el intendente se hizo cargo de la situación cuando creó la subsecretaría.











"Sierras Bayas antes era un paraíso. Acá de día nos cuidamos entre todos, el tema es de noche y ya estamos hartos." Los vecinos plantearon la falta de policías en la localidad y lamentaron:









Somos dos gatos locos. No puede ser que no lo puedan controlar.











Uno de los vecinos cuestionó: "¿Qué le devuelve el impuesto a la piedra a Sierras Bayas? Todos los patrulleros rotos tenemos. No tenemos nada ¿Y qué hacemos mientras tanto?"









En referencia a la movilización que se concretó este martes, algunos remarcaron: "¿Por qué no estaban las demás autoridades policiales? El único que vino solo fue Mario Busto a poner la cara. Necesitamos la presencia del representante político local. Necesitamos responsabilidad policial y política".









sierrasreunion3.jpg







Necesitamos que el pueblo vuelva a tener tranquilidad como la tuvo siempre. Históricamente Sierras Bayas ha sido olvidado.





"Queremos un plan alternativo con las autoridades. No podemos esperar hasta marzo que vuelvan del Operativo Sol Necesitamos que haya decisión política que nos presente un plan concreto", subrayaron.





Además, otro de los presentes que también vive en la localidad, expresó: "Estamos teniendo muchos problemas de adicción y necesitamos contener a los jóvenes. Pero no estigmaticemos, no todos los adictos son delincuentes y no todos los delincuentes son adictos".





Eduardo Simón dejó sus números personales y de monitoreo a los vecinos y se comprometió: "Me voy a entrevistar con el jefe de policía para enviar un móvil con dos efectivos y reforzar la seguridad". A la vez, llegaron al acuerdo de reunirse al menos una vez por mes.









Por último, aseguraron que este miércoles desde las 20:00hs. habrá una nueva movilización.