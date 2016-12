"Si no empiezan las clases será responsabilidad de la Gobernadora"

Los principales gremios docentes de la provincia marchan este miércoles en Capital Federal para exigir a la Provincia que vuelva a convocarlos para acordar un aumento salarial acorde a la inflación y ya ponen en riesgo el inicio de clases 2017.





"Tenemos cinco meses sin diálogo y no se ha cumplido la promesa de cláusula de revisión a pesar que la inflación superó el aumento de este año. Si en 2017 no empiezan las clases la responsabilidad va a ser de la gobernadora", dijo el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. El gremio forma parte de la movilización a la Casa de la Provincia junto a la FEB, Sadop, Uda y Amet.





El reclamo no es nuevo: los docentes aseguran que desde hace cinco meses se cerró el diálogo y la Provincia no cumple con la reapertura de la paritaria prevista en la cláusula de monitoreo de la inflación. Además, piden un incremento del Presupuesto Educativo 2017, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la Cuarta Categoría, la cobertura total de cargos y un aumento de cupos para los Comedores Escolares (SAE).





"Vidal no se sienta a negociar con nosotros porque le decimos la verdad, nuestras declaraciones no son buena prensa para su campaña que ya es presidencial", agregó Baradel en medio de la marcha. Por su parte, la secretaria gremial María Laura Torre sostuvo que "los docentes nos sentimos destratados". "No nos sentimos cuidados. No queremos pensar en el aumento del año que viene queremos discutir recomposición de este año por la inflación que hubo", aseguró.





El secretario de Interior de Suteba y secretario General adjunto de la CTA bonaerense, Raúl Calamante, explicó que "con un 45 por ciento de inflación hemos perdido casi un mes de salario y el Gobierno debe sentarse el año que viene y decir `perdiste´, por eso estamos un 21 de diciembre todavía en la calle".