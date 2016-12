Sesión por la suba de tasas: bloques opositores impusieron proyecto alternativo

La iniciativa fue anunciada por el eseverrismo y acompañada por Radicales Convergentes, PJ y Frente Renovador en medio de una discusión caliente. Llegará a la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Fuertes cruces entre eseverristas y Renovación Peronista tras el no tratamiento del proyecto que buscaba modificar la alícuota al impuesto a la Piedra.





Tal como se especulaba en las últimas horas, bloques opositores presentaron este jueves en el recinto un proyecto alternativo a la suba de Tasas presentada por el Ejecutivo que logró imponerse por mayoría y que finalmente llegará la Asamblea de Mayores Contribuyentes prevista para el 29 de diciembre.





La iniciativa llegó a sesión en medio de negociaciones a contrareloj que incluyeron una reunión a primera hora de hoy entre algunos actores políticos.







El proyecto fue anunciado por el bloque eseverrista a través de Einar Iguerrategui con el aval de Radicales Convergentes, Frente UNA y el PJ. Cambiemos insistió con el proyecto inicial del Ejecutivo pero solo recibió el acompañamiento de Renovación Peronista, que buscaba incluir su propuesta para subir un punto la alícuota de la Tasa de Explotación de Canteras, conocido como Impuesto a la Piedra y que finalmente no obtuvo tratamiento al no lograr despacho de comisión (no reunió los votos para incorporarlo como moción).





suba3.jpg





La propuesta presentada a última hora por Iguerategui como "adecuaciones razonables en beneficio de los vecinos" plantea montos menores a los del proyecto del DEM y cambios en algunos sectores de la zonificación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos. Busca no incluir en las subas de Seguridad e Higiene al sector del comercio a excepción de las salas de juego, bancos e hipermercados y mantiene los montos planteados por el Ejecutivo para la Tasa Rural.





Por Cambiemos Cladera defendió el proyecto original presentado por el Gobierno de Ezequiel Galli. Se quejó por las demoras en el tratamiento de una "Reforma impositiva que fue presentada en junio" y aseguró que el pase en la comisiones "de tantos funcionarios como no se vio en la historia de Olavarría".





Reseñó el impacto de la falta de actualización de los montos en los costos de los servicios: "pasaron todas las paritarias y seguimos con las mismas tasas" sostuvo.





Antes de la votación se mostró dispuesto a "analizar en estos días, antes de mayores contribuyentes la propuesta de los bloques opositores".





Por su parte, Fernanda Araneo (Radicales Convergentes) dio detalles técnicos de los cambios a las Tasas de Seguridad e Higiene y Marisel Cides intentó introducir el proyecto que buscaba subir en un 4% la alícuota al impuesto a la Piedra pero fue rechazado por no tener despacho de comisión (aunque no se descarta que pueda ser reintroducido en la Asamblea).





Por su parte, por el FpV Saúl Bajamón explicó la postura de su espacio de no acompañar la propuesta alternativa durante la sesión porque "nos enteramos aquí y no tenemos tiempo de estudiarla" aunque dejó abierta la posibilidad de analizarla en la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

suba4.jpg





Seguidamente explicó los motivos para rechazar el proyecto del Ejecutivo – a excepción de la Tasa Rural- y contextualizó el pedido de suba en el marco del "empobrecimiento, la caída del comercio y la emergencia social y laboral".





No tenemos que tocar para compensar ingresos del municipio el bolsillo de la gente sostuvo Bajamón.







Antes de la votación final hubo un fuerte cruce entre eseverristas y Renovación Peronista. Iguerategui afirmó que la autoría del proyecto de modificación de las alícuotas del Impuesto a la Piedra "fue Jorge Larreche" mientras que Cides acusó de "negar recursos a la zona serrana a gente que dice ser peronista".

suba2.jpg





Finalmente con once votos se impuso el proyecto alternativo que llegará a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el 29 de diciembre.