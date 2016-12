Sergio Hernández: "Tenemos que ser solidarios todos los días"

El reconoció entrenador de básquetbol, Sergio Santos Hernández, habló con Infoeme durante la quinta cena anual Solidaria. Como padrino de las dos instituciones elegidas este año se mostró "feliz de estar acá" y poder ayudar "para que todo esto no sea cosa de una noche" sostuvo.

El entrenador de la selección argentina de básquet, Sergio Santos Hernández habló con Infoeme durante la quinta edición de la cena anual solidaria que se llevó a cabo entre la noche del sábado y la madrugada de domingo en el CEMO.





El "Oveja" fue elegido este año para apadrinar a las dos instituciones locales elegidas para el evento solidario: El "Hogar de Niñas San José" y "Crecer Juntos" .





Calificó al evento como "fantástico" y agradeció a los olavarrienses por el cariño recibido.





Siempre en Olavarría la paso bien. La gente es increíble conmigo, es muy afectuosa







"Hay un tema de solidaridad y encontrarme con gente que hace mucho tiempo que no veía y si encima es con un fin benéfico tan loable- como es ayudar a dos instituciones tan importantes como el Hogar de Niñas y Crecer Juntos- estoy feliz de estar acá. De alguna manera nos permite colaborar para que todo esto no sea cosa de una noche. Tenemos que ser solidarios todos los días" afirmó el ex DT de Estudiantes.

oveja 2.jpg Andrés Arouxet





En este sentido, subrayó el rol solidario que cada persona puede tener si deja de esperar que las acciones vengan de otro: "El ser humano es así. Y siempre está diciendo que las cosas las tienen que hacer los demás. Y no nos tenemos que olvidar que nosotros somos los demás de los demás. En lugar de pedirle al otro que aporte o que apoyo tenés que apoyar vos. Si podes con mil, mil. Si podes con uno, uno. No importa. Pero no hay que olvidarse que hay mucha gente que necesita de aquellos que somos un poquito más afortunados en la vida" finalizó.