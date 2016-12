Sergio Hernández: "Es responsabilidad social, la solidaridad vale la pena"

Durante la visita estuvieron acompañados por la directora de la institución Rosana Donegana, quien en la oportunidad pudo mostrar el trabajo que se encuentran realizando en los talleres de panificados, textil y tallado en madera.













Tras la recorrida, el intendente Ezequiel Galli destacó: "Estamos contentos de estar acá acompañando y viendo lo que hacen los chicos, tanto en el taller de costura como en la panadería, los chicos que trabajan en carpintería. Para ellos es fundamental poder vender lo que producen para poder reinvertir: Los chicos nos contaron que destinaron una parte del sueldo para comprar bandejas para hacer más cantidad de pizzas. Es importante que la comunidad conozca el trabajo de este tipo de instituciones".













Respecto a la venta de tarjetas, el Intendente indicó que "estamos en más de 650 tarjetas vendidas. En estos días se define y se vende el grueso de las entradas". La fecha límite para la adquisición de la tarjeta es el martes 29 de noviembre.













"Tenemos una matrícula de 47 chicos, quienes se desempeñan en diferentes talleres", detalló Rosana Donegana, responsable de Crecer Juntos, al tiempo que resaltó el orgullo de todos los que trabajan en la institución "por trabajar en este lugar, por tantos logros".









"Fundamentalmente queremos agradecer en primer lugar al Intendente, de quien tenemos su acompañamiento desde el primer día. También estamos muy agradecidos con Sergio Hernández. Nunca voy a dejar de agradecer el apoyo permanente y que se vea todo lo que hacen los chicos".









En declaraciones periodísticas, consultada sobre el destino que tendrán los fondos recaudados por la Cena Anual Solidaria , Donegana informó que las obras que se pretenden concretar tienen que ver principalmente con cuestiones edilicias, como adaptar los sanitarios.













"Somos una ONG. Nos manejamos con becas que nos mandan, el Municipio nos dio una mano grande en cuanto a sueldos y también con la producción que hacen los chicos, pero la producción fundamentalmente siempre apuntamos a que se la lleven ellos. Los chicos autoevalúan el dinero que ganan de acuerdo a su asistencia, a cómo se portaron". En cuanto al sostenimiento de la institución, explicó:













Por su parte, Sergio Hernández destacó que "uno imagina lo que es capaz de hacer el ser humano en general, pero hasta que no lo comprueba, o cuando uno lo comprueba se queda sorprendido de lo que todos podemos llegar a hacer".













"Hicimos una visita guiada y tanto Ezequiel como yo nos quedábamos calladitos y con la boca abierta porque recibíamos lecciones de todo tipo: costura, panificación, carpintería, es impresionante. La verdad que todo el apoyo que puedan tener estos lugares es poco. Uno cree que con una Cena Solidaria y porque con ello va a recibir un dinero, después nos quedamos tranquilos todo el año. No, no es así, es una responsabilidad de toda la sociedad porque corresponde", remarcó.













Además sostuvo que "nadie esta pidiendo nada por capricho, esto es una cuestión de responsabilidad de la sociedad, escuchaba que hay 650 entradas vendidas, creo que hay capacidad para 850 en la fiesta, tienen que venderse esas 200 más, porque es una responsabilidad de todos. Es una fiesta de todos, obviamente hay mucha gente que no puede y se entiende, pero la solidaridad vale la pena".













Hernández se mostró "sorprendido, agradecido por la invitación, por el padrinazgo de la cena, pero agradecido fundamentalmente a la vida que me permite vivir estas experiencias que son mucho más de aprendizaje que de otra cosa. Que te permitan ser parte de esto y encima ser padrino, nada más y nada menos, es como un privilegio para pocos y yo lo disfruto enormemente, lo agradezco y ojala tenga la conciencia y la determinación de que el agradecimiento no sea de palabra nada más. Que no sea sólo esta visita, o la participación en la cena y ya está. Que a veces somos bastante hipócritas, salimos en la foto, venimos, apoyamos, nos abrazamos y después si te he visto, no me acuerdo".













Continúa la venta de entradas









"Crecer Juntos" y el Hogar de Niñas "San José", son las instituciones beneficiadas de la quinta edición de la Cena Anual Solidaria, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en las instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría.













Como en cada edición, la empresa Toyota donará el Etios 0km y Sunequip hará lo propio con un arenero, que serán sorteados entre quienes adquieran la tarjeta para el evento.











Quienes deseen sus entradas, que en esta oportunidad tienen un valor de 2000 pesos, se pueden adquirir en las sedes de Crecer juntos (Colón 2929, tel. 02284 – 428111) y del Hogar de Niñas (Belgrano 2271, tel. 02284 – 425247). También se venden en Boletería del Teatro Municipal, en los horarios habituales de atención: de martes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas, o previo a cada espectáculo.