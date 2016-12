Luego de la asamblea de médicos y una reunión con funcionarios, el titular de la Asociación de Profesionales Médicos, Iván Recabarren, habló con los medios y describió la compleja situación que atraviesa el Hospital Municipal que se hizo aún más visible con la suspensión por tiempo indeterminado con las cirugías programas.





"Fue una asamblea con sesenta profesionales. Hay mucha gente que con la velocidad de lo que está pasando no pudo ser avisada. Fue una segunda reunión para acentuar la presentación de ciertas problemáticas que se están acumulando este año – que ya vienen de arrastre- y que ya están haciendo crisis" explicó Recabarren.

Entre los puntos más preocupantes planteó el de la cuestión salarial "Hay un atraso terrible. Son culpas del gobierno actual y del anterior que tienen dos años de atraso en dos años la actualización de guardias y de distintos adicionales aparte del básico y que dañan mucho el ingreso de los profesionales. El valor del trabajo de los profesionales vale menos de cien pesos la hora- en algunas 60 pesos-. El ingreso de los profesionales depende mucho de otros adicionales además del básico. Estaba llegando un límite demasiado estrecho y se estaban deshaciendo las formas de trabajo" dijo.





La gestión municipal no instauró la carrera profesional que fue una promesa de campaña.







Sobre la falta de insumos indicó "está reconocido. Desde la misma dirección se suspendieron las cirugías programadas, es algo terrible. Es muy difícil saber en salud que es programado y que es perentorio. Estamos en una situación de insumos y de financiamiento a través del sistema de salud caótico. La estamos sufriendo desde hace mucho y se llegó a un punto que se van a necesitar respuestas más importantes" sostuvo.





El deterioro de las formas de trabajo lleva tiempo. Pasa que las cosas no mejoraron. La población aumenta y el progreso social te lleva a otros requerimientos







Respecto a la falta de profesionales, Iván Recabarren manifestó: "Si no tenes médicos para cubrir áreas estamos en serios problemas. Si hay guardias en las que hay que hacer malabares para que los servicios no queden descubiertos estamos hablando de un problema severo".

El profesional adelantó que el jueves habrá una reunión clave: "Dentro de 48 horas tendremos otra reunión importante para saber si las autoridades ven soluciones porque estamos lejos de pensar que esto va a ser fácil de solucionar Hemos designado diez integrantes para tener una conversación sobre siete u ocho puntos que son básicos" expresó.





Aclaró que "el 90% de las atenciones de los problemas de salud no dependen de un procedimiento que te va a salvar tu vida. No es que la situación sea la peor de todas. Inclusive y esto fue en la gestión anterior, se les proveía de fármacos a las personas sin recursos algo que nos es habitual en los hospitales del país. Se están dañando privilegios de este hospital con respecto a otros que esperamos que no se pierda".

En terapia Intensiva no hemos sufrido la falta de insumos para pacientes críticos.





Por último, el titular de la Asociación de Profesionales Médicos de Olavarría, se refirió a la situación de los concursos y la no presentación de médicos: "Se necesita un trabajo de gestión visible que haga que ser Jefe de Área o coordinador de un servicio tenga un costado profesional enriquecedor pero si es un lío y discutimos cosas elementales no se puede ser jefe porque sino sos solo un profesional que tapa el agujero de esa área, un cobertor de deficiencias generales. Los profesionales no se han presentado pero ni siquiera se pusieron de acuerdo. No es así en enfermería y eso hay que reconocerlo. Es un avance importante que suceda".





En la reunión se hicieron presentes el secretario de Desarrollo Local, Diego Robbiani, el director del nosocomio, Daniel Mariano, y el jefe local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fermín Ferreira.