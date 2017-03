Se presentó la carrera de TC en Olavarría

Nota: Andrés Arouxet especial para Infoeme





Estuvieron Hugo Mazzacane, Presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera ; Facundo Gil Bicella, Vicepresidente de la ACTC; María Laura Teruel, Directora Comercial de Plusmar; el ingeniero Juan Traversa, Presidente del AMCO ; los pilotos Agustín Canapino, Josito Di Palma, Julián Santero y Juan Marcos Angelini, por el TC, y Nicolás Pezzucchi, por el TC Pista.





El próximo 31 de Marzo, y 1 y 2 de Abril , el Turismo Carretera estará junto al TC Pista y la Copa Bora en el autódromo "Hermanos Emiliozzi". Nuevamente será una competencia especial, y aunque no se precisaron datos acerca de las características de la carrera, es un hecho que será con cambio de neumático.









El primero en tomar la palabra fue Hugo Mazzacane, quien destacó: "Olavarría representa una carrera emblemática para el Turismo Carretera. Es una de las fechas más esperadas por toda la historia que conlleva un circuito así y con un nombre tan importante en la historia de esta categoría. Será, además, un evento especial porque no sólo debe lucirse el piloto, también el equipo es protagonista y tiene un papel clave. Sin dudas, los resultados van a empezar a marcar una tendencia en el campeonato para ver quiénes serán los verdaderos candidatos".





María Laura Teruel, en representación de Plusmar, señaló: "Este año nuestra empresa cumple 40 años y cerrarlos con la presentación del Turismo Carretera en Olavarría es un broche de oro. Es un compromiso que queremos asumir con responsabilidad para poder celebrar, en conjunto, un evento muy importante".





Facundo Gil Bicella, Vicepresidente de la ACTC, puntualizó: "Es un orgullo poder volver a un autódromo como el Hermanos Emiliozzi para poder hacer la primera de las cuatro carreras especiales que tendrá nuestro calendario este año. Además será la cuarta especial que disputamos en Olavarría, un clásico en los últimos campeonatos".





El ingeniero Traversa, como cara visible del AMCO, expresó: "La llegada de la categoría al Hermanos Emiliozzi resulta siempre muy significativa, además de ser un evento importante para la ciudad. Estamos trabajando para recibirlos de la mejor manera posible y que todos los olavarrienses puedan disfrutar de esta fecha".





Julián Santero, el primer ganador del año, sostuvo: "En Olavarría el año pasado pude saber verdaderamente lo que era al TC pero como invitado. Este año voy a vivir mi primera carrera especial y eso tiene un gusto particular, ojalá podamos seguir manteniendo el buen funcionamiento del auto para ser protagonistas".





Josito Di Palma, que ya sabe lo que es ganar en el Hermanos Emiliozzi, resaltó: "Me siento capacitado para ir a pelear por la carrera más allá de que Torino no sea la marca favorita. Olavarría siempre me trae buenos recuerdos y llego con la tranquilidad de haber ganado, eso nos llena de confianza para poder seguir por ese camino".





Agustín Canapino, el arrecifeño que intentará ir por un buen resultado para escalar posiciones en el certamen, afirmó: "Esta fecha se convirtió en un clásico para la categoría. Los equipos fueron perfeccionándose en el cambio de neumáticos y eso elevó mucho la vara para que la competencia sea cada vez más pareja".





Juan Marcos Angelini, el santafesino del UR Racing, enfatizó: "Las dos primeras carreras Dodge no se sintió cómodo y tengo fe de que en Olavarría eso pueda revertirse. Es una buena oportunidad, también, para que los equipos se sientan más importantes de lo normal y sepan que su trabajo puede influir en el resultado de la carrera".





Finalmente, el local Nicolás Pezzucchi, único representante del TC Pista, concluyó: "Siento que corro en el patio de mi casa y es un lindo momento para poder compartir con todos los cercanos. Uno siempre en situaciones así quiere dar todo para poder conseguir buenos resultados delante de su gente y, así, poder devolverle de alguna manera todo el apoyo que nos dan".

Los costos de las entradas serán, a boxes $800, estacionamientos boxes $500, general caballeros $380, general damas $200 y estacionamiento general $200. Menores de 12 años y jubilados de 65 años gratis.