Se aprobó la ley que prohíbe las carreras de galgos

Después de una extensa jornada en la Cámara de Diputados de la Nación, los parlamentarios definieron un paquete de leyes a favor de la protección animal.





Con 132 votos positivos, 17 negativos y 32 abstenciones, resultó ser un hecho la prohibición de las carreras de perros de cualquier raza en el territorio de la República Argentina. Luego de un día de enfrentamientos entre grupos en contra y a favor de la carrera de galgos en la puerta del Congreso Nacional, el triunfo lo tuvieron las organizaciones proteccionistas de animales.





El proyecto de ley castiga con penas de hasta 4 años de cárcel y multas de 80.000 pesos a quien realice, promueva u organice esa actividad.





Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria y fuerte defensora de los conocidos "galgueros" dio un discurso que por lo menos rozó lo polémico. Comenzó sus palabras asegurando que el "debate planteó una falsa antinomia" que consiste en que los que votan "no a esta ley no aman a los animales, y eso no es verdad". Conti continuó y dijo que "no se está votando la prohibición de la carrera de galgos" sino que se trata de "la prohibición de gente que encuentra un trabajo digno en esta actividad".





La diputada del Frente para la Victoria calificó la ley como "bochornosa", "inconstitucional" y de "fachistas". "Voy a votar que no, aunque me linchen en la calle", cerró Conti.





Una vez conocido el resultado de la votación, el fervor estalló en las puertas del Congreso. Lágrimas y abrazos de victorias se veían en las pantallas de televisión de aquellos grupos proteccionistas que tantos años lucharon por los derechos de los animales. Personajes populares como Anita Martínez esperaron en la puerta en compañía de las organizaciones.