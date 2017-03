La diputada nacional del Frente Renovador, Liliana Schwindt, consideró que la tragedia en el recital del "Indio" Solari en Olavarría "Encuentra en la cadena de responsabilidades no sólo al intendente de la ciudad, al artista y a la productora del evento, sino también al gobierno provincial".

Schwindt: "Los errores y la improvisación cuestan vidas, no puede volver a pasar"

La legisladora de la fuerza liderada por Sergio Massa afirmó "Estando previsto que este recital tuviera semejante magnitud, el haber dejado la vida de esta cantidad de personas en manos de una productora que lo único que tiene en su cabeza es la idea de ganar dinero, es de una irresponsabilidad tremenda".









"Quedan tristemente en evidencia las consecuencias de lo que pasa cuando el Estado se ausenta de sus responsabilidades. La falta total de preparación de quienes gobiernan desemboca en la improvisación y falta de reacción ", sostuvo Schwindt.















Oriunda de esa misma ciudad, la diputada consideró que "Hubo muchas irregularidades. Este evento no pasó por el Concejo Deliberante y el municipio eligió un predio que nunca había sido utilizado para un espectáculo. La elección fue desacertada y la gente de Olavarría lo sabía, pero la decisión de hacerlo allí fue unilateral. Se trató de algo que no correspondía autorizar en un lugar que no estaba preparado para recibirlo".









Por último, Schwindt afirmó que "Debería haber estado acá toda la cúpula de la policía bonaerense sabiendo que podían llegar a venir más de 200 mil personas. Ahora el Gobierno Provincial debe informar qué cantidad de efectivos de la policía provincial fueron destinados al control y qué coordinación hubo. Los errores y la improvisación cuesta vidas y esto no puede volver a pasar", finalizó.