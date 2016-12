Ruidos por pirotecnia: "sabíamos que podía pasar"

Los festejos de navidad incluyeron en diferentes sectores de la Ciudad el uso de pirotecnia sonora pese a la ordenanza que prohíbe el uso de productos con medio y alto impacto auditivo.





Infoeme consultó a Norma Guerra, una de las impulsoras de la ordenanza sancionada meses atrás en el Concejo Deliberante: "Va a ser un proceso largo. Por supuesto que uno tenía otras expectativas pero sabíamos que podía pasar. De todas formas uno espera que la gente reacciones de otra manera, más habiendo hecho la campaña de difusión en base a todos os inconvenientes que trae la pirotecnia" explicó.





Esperábamos que la gente tomara conciencia pero va a ser un camino largo y vamos a tener que seguir batallando







Como una de las impulsoras del proyecto consideró "que debe haber más controles. Hay dos ordenanzas, no solo la de pirotecnia sino también la de ruidos molestos. La nuestra de pirotecnia se aferra a la de ruidos molestos que es la que determina que el máximo permitido es de ochenta decibeles" advirtió.





Consultada sobre el grado de influencia del factor comercial en lo ocurrido dijo: "Sé que los comerciantes se aferran a un listado de veinte productos que es como un anexo pero es enunciativo, a manera de ejemplo. La reglamentación es clara- a pesar que el anexo- se sobreentiende que es a modo de ejemplo y que todo lo que exceda los ochenta decibeles está prohibido. Se aferran a su negocio pero habrá que batallar para hacer cumplir la ordenanza. Habrá que hablar con el Intendente, él cumplió su parte promulgando la ordenanza pero ahora control urbano tendrá que hacer su trabajo" observó.





Para Norma Guerra "fallaron los controles en los puntos de venta. Y quizás, nosotros por la inexperiencia no hicimos las denuncias formales. En las notas previas veníamos diciendo que en los lugares expendedores había pirotecnia de alto impacto. Ochenta decibeles es prohibir prácticamente toda la pirotecnia, solo se podrían vender los famosos 'chasqui bum' y pirotecnia lumínica" subrayó.





Respecto a si el uso de pirotecnia sonora fue o no generalizado indicó: "Noté que en años anteriores los días previos había mucho ruido de pirotecnia y este año no. Ahí se vio un cambio, al menos en mi barrio San Vicente que era uno de los más ruidosos. En las horas previas tampoco se tiró mucho. Pero llegaron las 00:00 y ahí se destapó todo. Si me cuentan que hubo barrios en que se tiró poco, fortuitamente en zonas donde hay padres de hijos con autismo. Al punto que una mamá me dijo que su hijo no tuvo taquicardia. Pero en otros barrios se tiró de todo" ejemplificó.





Sobre futuras acciones para fortalecer la concientización agregó: "Voy a trabajar en función de que se puedan modificar las leyes provinciales y nacionales. Hay señales mediante spots pidiendo que no se use pirotecnia y que se puede festejar sin ruido" finalizó Norma Guerra.