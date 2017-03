Rosa Esther Muia de Talleres Protegidos fue premiada con el "Dina Pontoni

Minutos después de las 20:00 hs. en el Teatro Municipal se llevó a cabo el acto oficial por el Día Internacional de la Mujer organizado por el Honorable Concejo Deliberante, la Senadora Provincial Carolina Szelagowski y la Diputada Nacional Liliana Schwindt.









Rosa Esther Muia de Talleres Protegidos, fue la mujer reconocida con el premio Dina Pontoni.















Rosa fue propuesta por Talleres Protegidos quienes destacaron que "Su inclaudicable tarea docente al frente de Talleres Protegidos Olavarría desde hace más de 20 años" y remarcaron "El compromiso constante y perseverancia desde su desempeño también en CORIM hace 50 años, su obra tuvo y tiene un impacto social de dimensión admirable"









Luego de la entrega del premio Dina Pontoni Rosa expresó: "Quiero felicitar a las demás postuladas, todas trabajamos en algún sueño y todas merecíamos el premio".









"Viene en un momento muy especial de mi vida lo agradezco muchísimo, no sé si lo merezco o no, si sé que todo lo que hago lo hago de corazón pensando como siempre en los chicos" manifestó Rosa Muia.















En cuanto a la labor que llevan adelante remarcó: "No estoy sola yo, si no tuviera la gente que me acompaña a talleres nada podría hacer, somos una comunidad y trabajamos todos en conjunto y todo contribuye a que esto salga adelante"













"Soy una agradecida, este año se ha logrado construir el hogar es una obra importantísima para nosotros y anhelada durante años" concluyó Rosa visiblemente movilizada.









Muia recibirá un premio económico de $8.000, mientras que Talleres Protegidos percibirá una suma de $14.000.









Reconocimientos al Compromiso y Premio Florentina Gómez Miranda





En la velada se entregaron los Reconocimientos al Compromiso a las siguientes mujeres: Compromiso con el desarrollo sociocomunitario: Mabel Díaz; Compromiso con el deporte: Mariela De La Quintana; Compromiso con la política: Liliana Cornejo; Compromiso con la empresa: Virginia Bevegno; Compromiso con la información: María Stella Espeluse; Compromiso con la vida religiosa: Maria Andrea Green; Compromiso con la historia olavarriense: Aurora Alonso de Rocha Campos; Compromiso con el arte y la cultura: Maribel García; Compromiso con la educación: Blanca Alem; Compromiso con la ciencia: María Luz Endere; Compromiso con los derechos humanos: Rosana Cassataro y Compromiso con la igualdad de género: María Eugenia Iturralde.













Mientras que el Premio Florentina Gómez Miranda, destinado a reconocer proyectos colectivos de trabajo fue para "Tres deseos", un grupo de mujeres que se unió para festejarle el cumpleaños a los niños que se encuentran alojados en los hogares Namasté y Peñihuén de nuestra ciudad. El proyecto comenzó en el 2014. El primer cumpleaños lo celebraron dentro de un hogar, pero después, gracias a la solidaridad de la gente, pudieron comenzar a hacer los festejos en peloteros. Las integrantes, Sofía Martínez, Inés Córdoba, Valeria Laspina y Agustina Barbiero recibieron la distinción de manos de la Secretaria del HCD, Telma Cazot y las Concejales Fernanda Araneo y Gabriela Delía.









Finalmente, la ceremonia cerró con el espectáculo "Corazón Valiente: tributo a Gilda", donde la cantante Valeria Bayala interpretó algunas canciones de la artista más popular de la música tropical.