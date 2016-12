Recorren el país en bicicleta y hoy llegaron a Olavarría

Una pareja oriunda de José C. Paz ya lleva recorridos 5 mil kilómetros por toda la Argentina y este martes pararon en nuestra ciudad.

Emmanuel, Paula y Tango -su perro- son oriundos de José C. Paz y decidieron emprender una aventura única por el país. Llevan 5 mil kilómetros recorridos en bicicleta y este martes llegaron a Olavarría.













Paula en el mes febrero se recibió de Maestra Jardinera e hizo algunas suplencias pero antes de empezar a trabajar decidió hacer el viaje. Emmanuel, por su parte perdió el trabajo el mismo mes en una fábrica y además es guardavidas.









ciclo3.jpg











Infoeme, contaron: "El Primero de Mayo salimos de casa a recorrer Argentina, con el simple hecho de querer conocer nuestro país. Fuimos desde José C. Paz hasta San Luis y de ahí hasta Tucumán, allí recorrimos un poco ya que tengo familiares". Este martes llegaron a nuestra ciudad y se encuentran en el Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde pasarán la noche para luego seguir viaje. En diálogo con, contaron:









"Luego nos fuimos para Chubut, de ahí seguimos hasta Puerto Madryn y ahora ya estamos subiendo, volviendo a casa, hace mucho que estamos afuera" agregaron.









Lo más importante y difícil es decidirlo, después el viaje se hace solo.











ciclo1.jpg











En cuanto al acompañamiento de su mascota, detallaron: "Tango la verdad que anduvo muy bien, es nuestro bebé de cuatro patas. Al principio nos costó porque no es fácil salir de casa y menos tomar esta decisión, eso fue lo más difícil. El tema era ver cómo llevarlo, no lo podíamos dejar y quisimos poner una bañera para llevarlo en la bici pero no pudimos y luego pusimos un carrito donde si subió. Al principio lloraba porque hacíamos cien kilómetros por día y el quería correr pero ahora hacemos 30 o 40 kilómetros y el ya va corriendo, hace como 20 kilómetros corriendo".









Por el momento sólo pensamos en regresar a casa, todavía no pensamos si hacer otro viaje así pero no lo descartamos.











ciclo4.jpg











"Lo mejor del viaje fue la gente, es muy buena, te abren la puerta de sus casas. En pueblitos donde pensas que no hay nadie si lo hay y aparece gente muy buena. Nos hicimos muchos amigos por todo el país y eso es lo que nos queda, entre anécdotas y recuerdos" finalizó Paula al contar esta increíble aventura.





ciclo2.jpg