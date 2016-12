"Queremos que la suba se compense con el Impuesto a la Piedra"

Lo expresó la concejala del bloque Renovación Peronista, Marisel Cides, en referencia a la discusión por la suba de tasas. Su espacio propuso elevar al 4% el porcentaje de cobro a la Tasa por Explotación de Canteras. Además reconoció un retraso en las tasas que abona el campo: "Pagan tres pesos por hectárea y es irrisorio" dijo. También se refirió al no pago del bono de fin de año en diciembre a los municipales.

A contrarreloj concejales de diferentes bloques analizan alternativas de cara a la sesión especial para el tratamiento del pedido de suba de tasas municipales que ya tiene una fecha tentativa: el jueves 15 de diciembre.

Días atrás el bloque Renovación Peronista había anunciado la presentación de un proyecto alternativo para elevar en un punto- del 3 al 4%- el porcentaje a la Tasa por Explotación de Canteras, comúnmente conocido como el "Impuesto a la Piedra".

En diálogo con Infoeme, una de las integrantes del bloque, Marisel Cides se refirió a la situación tributaria local: "el objetivo principal es no recaer en los vecinos, sobre todo en los que habitan en zonas periféricas. Advertimos una injusticia en materia tributaria porque se están pagando montos muy desactualizados- ya desde el Gobierno anterior al no darse los recursos suficientes- y hay barrios que están pagando lo mismo que en la zona céntrica cuando ni siquiera reciben el servicio de barrido y limpieza".

En este sentido, explicó que "paralelamente a la suba de tasas- para que no redunde tan fuerte en los vecinos- notamos que había un problema con el Impuesto a la Piedra que hace cinco años que no se actualiza y el monto es irrisorio para lo que las empresas están facturando y consideramos que en este tipo de crisis deben solventar más el que más puede pagar, eso hace a la justicia social" dijo.

"Creemos que con la propuesta no va a haber problemas porque sabemos que la cementeras están trabajando muy bien y esto resolvería los problemas que manifestó el Ontendente que dice tener un municipio desfinanciado. El objetivo es darle los recursos a diferencias de otros bloques para que pueda administrar y darle la calidad de vida a los olavarrienses" advirtió.

Queremos que esa suba no afecte directamente al vecino sino que se compense con el Impuesto a la Piedra

Cides reconoció que "es necesaria una actualización" y puntualizó en "los impuestos que paga por ejemplo del campo que son tres pesos por hectárea y es irrisorio" dijo.

"Vemos que en este desajuste con tanto tiempo sin actualizar y vemos que el dinero que aportan los vecinos de las zonas urbanas se utiliza muchas veces para poder compensar eso que se usa para el campo" agregó.

Sobre los niveles de cobrabilidad reconoció que "es un problema" y "se debe premiar al contribuyente que está al día" pero también "ver la situación del vecino en mora para ver cuál es el inconveniente" opinó.





Por último se refirió al no pago del bono de fin de año en diciembre a los municipales y los reclamos al Concejo Deliberante del Ejecutivo y el Sindicato por el no tratamiento de la suba de tasas: "Uno de los puntos que más nos alertaron es el colmo que los empleados municipales puedan sufrir algún desmedro en estas fiestas cuando ya estaban acostumbrados a gozar de un derecho que les corresponde" planteó.

"Sabemos que hay una relación entre un sindicato y un Municipio y no se puede culpar a un Poder Legislativo. Debemos hablar de responsabilidad y no caer en la mezquindad política de cómo el Intendente no es de nuestro color político no estudiamos los temas de tasas. Como peronistas buscamos el bienestar social y para eso necesitamos un municipio con recursos. De ahí en más si la cuestión pasa por una falta de administración del intendente lo dirá el Tribunal de Cuentas en su momento y el rol gremial lo evaluarán los afiliados" concluyó.

.