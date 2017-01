Quedaron inauguradas las Escuelas Abiertas de Verano

Este miércoles a las 10:30hs. se realizó el acto inaugural de las Escuelas Abiertas de Verano en el Bioparque municipal La Máxima, que comenzaron el lunes y continuarán hasta el 3 de febrero con unos 1700 alumnos.









Del mismo participaron alumnos de las escuelas, profesores, funcionarios Municipales, consejeros escolares e inspectores de educación.









El ahora Secretario de Desarrollo Diego Robbiani se dirigió a los presentes: "Me tomo el atrevimiento de hablar en nombre del Intendente quien no pudo venir y pidió las disculpas del caso. Me recalcó que les manifieste la alegría que él tiene de que este año continúe este proyecto para los chicos, que no tiene posibilidades de pagar una colonia privada cuentan con estos espacios y la posibilidad de disfrutar de la pileta. Con la novedad este año de que se suma lo zona serrana, gracias a un gran trabajo de la gente de educación".









agua1.jpg