Lo dijo Daniel Seguel, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Los Robles, tras el Gabinete Itinerante con el que el Municipio brindó explicaciones sobre el operativo al recital del Indio Solari. Expresó que la mayor preocupación "es la parte de seguridad nuestra, el después más que nada". Por su parte, María Lujan Rodríguez, sostuvo que el planteo vecinal "no tenía que ver con una postura opositora al recital, ni al Indio ni a sus seguidores" sino "por la seguridad y como se iba a afectar la vida cotidiana de los vecinos".

Luego de la realización del Gabinete Itinerante con el que el Municipio dio detalles a los vecinos en torno al operativo a realizarse de cara al recital del Indio Solari Daniel Seguel, dirigente de la Junta Vecinal del barrio Los Robles y María Luján Rodríguez, una de las impulsoras del pedido de una reunión con el Intendente, dejaron sus impresiones sobre el encuentro en club Ferro.





Daniel Seguel indicó que el deseo de la Junta Vecinal era "la posibilidad de una reunión un poco más de cerca con el intendente para que podamos tener más precisiones sobre el evento, no tuvimos esa oportunidad y por eso fuimos al Gabinete Itinerante"





Para el dirigente vecinal las impresiones fueron "un poco a medias porque hay gente que no escuchaba, por momento hablaban todos juntos, había gente que le interesaba más los puestos de comida y a nosotros lo que más nos interesaba es la parte de seguridad nuestra, el después más que nada que es lo más preocupante" dijo.





Quedaron algunas dudas, pero tenemos que pensar en positivo







"Notamos que va a estar más o menos controlado pero nos preocupa más el después. Hay que pensar en positivo que esto va a salir bien y que sea algo lindo para Olavarría pero siempre los miedos están" expresó.





Respecto a los acampes señaló: "Vamos a tener un acampe en frente nuestro pero va a haber un vallado y después de las 15:00 se va a abrir con tres bocas en Rossi, Guadalupe Italia y Del Maestro que van directamente y el ingreso es por Lavalle. Y por Rivadavia entran también" dijo.





"Nuestra preocupación era más que nada por la seguridad"





Por su parte, María Lujan Rodríguez, quien días atrás hizo entrega de una carta al Municipio con un pedidode reunión de los vecinos del barrio Los Robles al Intendente, manifestó que "desde un principio dijimos que nuestro planteo no tenía que ver con una postura opositora al recital, ni al Indio ni a sus seguidores sino que nuestra preocupación era más que nada por la seguridad y como se iba a afectar la vida cotidiana de los vecinos al estar tan cerca" sostuvo.

"Algunos vecinos se fueron un poco molestos , creen que la presencia policial para los días previos va a ser muy escasa más que nada porque ya se nota la presencia de gente de afuera por más que no estén acampando" expresó.

Rodríguez detalló que otras de las preocupaciones "es el acampe acá en la plaza. No quedamos conformes con las respuestas y no quedó claro qué medidas se van a tomar para que la gente no acampe en la plaza".

También indicó que había dudas sobre "si íbamos a quedar encerrados o no pero aparentemente va a haber libre circulación".

"Dentro de todo nos vinimos conformes. Uno va a poner su mejor voluntad, queremos colaborar y estamos contentos por el impacto que va a tener en la economía local pero si creemos que es demasiada gente y no sabemos si el municipio está preparado para esto" advirtió.

No se alcanza a ver es hasta qué punto el municipio tiene todos los canales aceitado para asistir a semejante espectáculo.



Además adelantó que hubo "un contacto con gente de la productora y vamos a tratar de juntarnos. Ellos nos expresaron que iban a traer personal de seguridad privada para que estuviera no solo dentro del predio y que habían hablado con la Cruz Roja y que iban a traer 160 socorristas".