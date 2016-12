Proyecto busca aumentar impuesto a la piedra para bajar aumento de tasas

Según se comunicó desde el Bloque "Renovación Peronista", los concejales Aramburu y Cides proponen una modificación en el Impuesto a la Piedra, aumentando un punto el porcentaje "y por ende, elevándolo a un 4%".









Aseguran además, que "implicaría una suba de alrededor de 43 millones de pesos para el Municipio –frente a los reclamos del Intendente por falta de recursos- y se buscaría fundamentalmente, una disminución del monto en el aumento de tasas que se pide desde el Ejecutivo y que impactaría directamente sobre los vecinos".





Destacan que este proyecto se basa en la Justicia Tributaria y busca recuperar el sentido social del Impuesto a la Piedra, propuesto por el Senador Oscar Lara.





A su vez, indicaron que "la propuesta surge a raíz de la preocupación de los concejales Marisel Cides y Germán Aramburu, frente a las expresiones del Intendente de Olavarría, Ezequiel Galli respecto de la falta de recursos del Municipio".





"Nosotros lejos de hacernos los distraídos y no aportar ideas para que el Municipio tenga los recursos necesarios, le damos una opción y vamos a ser los primeros controladores –como buena oposición que somos- de cómo y dónde se inviertan esos recursos. Y buscamos que las empresas se hagan cargo del rol social que cumplen y no que caiga el aumento de tasas directamente sobre los vecinos" dijo Marisel Cides.





La concejal explicó: "El Municipio percibe actualmente un 3% del Impuesto a la Piedra, la idea es llevarlo al 4%. (...) Fundamentalmente la intención es que las empresas asuman el costo de la inflación y el aumento de las tasas. Hoy hay un expediente en estudio en la Comisión de Legislación por el aumento de las tasas, que es el eje del reclamo del Intendente de la ciudad al referir que "al no votárselo, se queda sin fondos".





"Estamos presentando un proyecto alternativo que deje la carga impositiva sobre los grandes grupos empresarios deslindando a los vecinos, así la diferencia al proyecto del Ejecutivo es sustancial" aseguró Cides y adelantó que "esto no implica que no vamos a acompañar en la medida que consideremos al proyecto que está en estudio en la comisión de legislación sobre el aumento de tasas".





"Es importante recordar que dicho impuesto hace años que no sufre modificaciones y que la última suba fue hace 6 años por iniciativa del Concejal Gustavo Álvarez. No se trata de cuestiones políticas, sino de una profunda preocupación por un Municipio que no cuenta con los recursos" indicó la edil.





Así, el proyecto de Renovación Peronista describe que "en el ejercicio 2016, Olavarría va a percibir por este impuesto 170 millones de pesos. Este 25% más implicaría un aumento de 43 millones de pesos en el ejercicio del 2017. En aspectos generales entonces, en la recaudación del Municipio basada en el presupuesto estimado de 1.200 millones de pesos, este aumento significaría un 3.4% más".





El concejal Germán Aramburu indicó que "aumentar el Impuesto a la Piedra permitiría disminuir el porcentaje en el aumento de tasas y así la carga sobre los vecinos en momentos donde la inflación diaria ya de por sí, significa un sacrificio para los trabajadores".





"Lo hacemos porque estamos convencidos que en situaciones de crisis debe hacer mayor esfuerzo el que más tiene y hay que proteger a la clase trabajadora, a la clase obrera y no seguir sobrecargándolos" manifestó Cides.





La concejal local además contó: "Buscamos hacer Justicia Tributaria, es importante resaltar que no deben ser los trabajadores los que cedan en contextos de crisis, sino aquellos que más pueden solventar el impacto. Y al mismo tiempo darle las herramientas a un intendente que fue elegido democráticamente y que no tenga excusas para decir que está desfinanciado".





Aramburu resaltó: "Trabajamos para no desfinanciar al Municipio y darle herramientas para que gobierne primando el sentido de Justicia Social, sentido en el que se basa nuestra doctrina peronista".





"Olavarría no tiene que perder su identidad, esa que la hace distinta más allá del gobierno de turno... no puede pasar que no se apoye a las fiestas populares o que falten insumos en el Hospital" finalizó el concejal.