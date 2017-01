Por una escucha, Cristina sumó una nueva denuncia

El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó ayer la presentación de una denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y falsa denuncia.





Marijuan hizo la presentación ante el juez federal Ariel Lijo, quien el próximo lunes enviará a la Cámara Federal la presentación para que se sortee quienes serán el juez y el fiscal que investiguen a la ex mandataria.





Se trata de las expresiones de la ex presidenta durante escuchas telefónicas judicializadas al teléfono del ex secretario de la Presidencia y ex jefe de la ex SIDE Oscar Parrilli, quien estaba siendo investigado por Lijo y Marijuan bajo la sospecha de no haber activado la búsqueda del entonces prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi, sospechado por su vinculación con el triple crimen de General Rodríguez.





CAUSAS "ARMADAS"





Según reveló el canal TN, en las escuchas Cristina le habría hablado a Parrilli por teléfono preguntándole por las causas que le "armaron" al ex espía Antonio "Jaime" Stiuso cuando éste ya había sido alejado de la central de investigadores. De inmediato, la ex presidenta se corrige y aclara que preguntaba por las denuncias que el Gobierno había hecho.





"La afirmación -aún con la retractación- de que se habrían armado causas penales contra Stiuso necesariamente conduce a esta representación del Ministerio Público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado que resulte desinsaculado (sorteado) adopte al respecto", aseguró Marijuan en el escrito.





De acuerdo a las informaciones periodísticas, se habría producido el siguiente diálogo:





CFK - Hola

OP - ¿Quién habla?

CFK - Yo

OP - ¿Quién es yo?

CFK - Yo, pelotudo. Empezá a buscar todas las causas que le armamos...No que le armamos, que denunciamos a Stiuso. ¿Viste los diarios?

OP - Todavía no me llegaron.

CFK - Usá Internet, pelotudo.





El dialogo quedó registrado el 24 de junio de 2016, día en Stiuso habría dado una entrevista al diario La Nación en la que había dicho que Cristina era una "mujer loca" que "ya no tiene poder".