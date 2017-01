"Piden más requisitos para ser Delegado que para ser Intendente"

El Concejal del Frente para la Victoria, Saúl Bajamón, se refirió a la elección de delegados municipales que se desarrollará en las localidades del Partido de Olavarría el próximo 19 de marzo.





Al respecto opinó que "de por sí es un reclamo histórico de los pueblos poder elegir sus delegados, el problema que vemos es que están pidiendo más requisitos al candidato a Delegado que para ser Intendente, dejando de lado el espíritu democrático de la Consulta Popular".





Para ejemplificar la situación Saúl Bajamón explicó que "para ser Delegado te piden que no debas impuestos, para ser Intendente No te piden ese requisito y puede pasar que una persona que tenga las condiciones para ser el Delegado deba tasas municipales por distintas circunstancias de la vida como por ejemplo si te redujeron el salario, te despidieron o no te alcanza la plata, ahí deberían dejarlo participar y luego pedirle la regularización".





Siguiendo con los ejemplos, manifestó que "te piden más avales que para ser Intendente. Por ejemplo en Hinojo para ser Delegado te piden 283 avales y para ser Intendente de Olavarría 200. El aval es el aval, no un compromiso de voto, así que también deberían permitir que el pueblo avale a todos los candidatos que quiera y como si fuera poco para ser Delegado te piden Certificado de Antecedentes Penales y para ser Intendente no".





Para finalizar el edil kirchnerista realizó un pedido al Intendente: "Estamos a tiempo que sea una verdadera Consulta Popular, el Intendente Galli debería modificar el Decreto de la convocatoria, así como Macri volvió atrás con los feriados, y permitir reglas de juego parejas para todos".