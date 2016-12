Pese a las fuertes críticas, Galli tendrá Presupuesto para el 2017

A pesar de innumerables críticas de diferentes bloques opositores, el Presupuesto 2017 fue aprobado por mayoría en la sesión especial llevada a cabo este jueves en el Concejo Deliberante.





La presentación técnica fue realizada por el concejal de Cambiemos Alejandro Gregorini, quién detalló los fundamentos del ejercicio estimado en más de 1200 millones de pesos.





Dijo que no incluye "la paritaria 2017" y que la proyección "tampoco incluye aumento de tasas".





Seguidamente Fernanda Araneo (Radicales Convergentes) agradeció al Ejecutivo por "instalar el RAFAM" para luego disparar numerosas críticas. Cuestionó los gastos de "sobresueldos" y dijo que el "60% está afectado a gastos de personal"





En este sentido, comparó con los fondos para obras y salud "con bajas partidas" y "recursos subestimados" que ingresaron por fondos coparticipables.





"Están preocupados en aprietes, afiches y no en los reclamos de los vecinos . Ponemos la otra mejilla como un gesto de responsabilidad" finalizó, para luego indicar que acompañar la votación del Presupuesto.





Emilio Vitale adelantó su voto positivo y afirmó "acá no está la máquina de impedir. Este Presupuesto es una copia de lo que vimos en diciembre pasado" dijo.





Expresó que pese a los ingresos de "coparticipación por ingresos tributarios, tasas y derechos reventaron las arcas municipales". Denunció aprietes: "acá nos trajeron a los matones" dijo.





Luego en base a datos del RAFAM cuestionó gastos "innecesarios en lunch y refrigerio por diez millones de pesos. No compraron ni una mentoplus" ironizó y remató "tomen agua porque la gaseosa hace mal a los dientes" .





Desde el FPV Miles, Saúl Bajamón definió al presupuesto como "una confesión de lo que es el gobierno de Cambiemos".





De la consigna "Tierra, techo y trabajo, una consigna que planteamos desde hace mucho tiempo. no hay nada. Este Presupuesto no genera un solo puesto de trabajo" criticó.





Desde el eseverrismo, Liliana Rizzonelli indicó que "viven con preocupación las deficiencias en el sistema de Salud. Pasamos del festejo de la camilla de Galli a la falta de insumos, falta de recursos humanos, renuncias, interrupción de cirugías programadas".





"El Hospital de Hinojo tiene presupuestado 3 millones de pesos menos que en 2016 el índice inflacionario. Lo dice el Presupuesto, hay desinversión" agregó.





Federico Aguilera consideró "que ser responsable es analizar con seriedad el proyecto presentado".





Se refirió a la deuda flotante del año anterior con "denuncias de mala administración y hasta de hechos de corrupción" realizadas por el Ejecutivo para indicar que en lo proyectado para 2017 hay "52 millones de deuda flotante y 15 millones de deuda consolidada. Cómo mínimo este gobierno es igual de malo que el anterior" acusó.





"Denunció recortes en Deportes y asistencia social" mientras hay un presupuesto de Comercio Exterior y Cooperación Internacional "más de 3,2 millones de pesos. ¿Dónde está la lluvia de inversiones? ¿Somos un bloque del Mercosur. ? cuestionó.





Tras sus argumentos, manifestó su voto contra el Presupuesto 2017.







Seguidamente, la concejal Margarita Arregui afirmó que "el Presupuesto Municipal que tenemos en nuestras bancas para darle tratamiento no deja de desnudar lo que a las claras es un problema de gestión, ineficacia, impericia y desconocimiento de la cosa pública. Hicieron promesas de campaña sin saber que era la Municipalidad de Olavarría. Hace unos días el Intendente lloró ante los medios de comunicación porque se le había quitado una Tasa, que él mismo prometió sacar. Ganaron la elección mintiendo y en este presupuesto, también están mintiendo".





Afirmó que "el proyecto que hoy estamos tratando fue firmado por el Intendente Municipal el día 31 de octubre como lo marca la Ley Orgánica, pero vaya sorpresa, el Intendente estaba en Holanda, junto a la Asociación de Bomberos Voluntarios. ¿Qué paso? ¿Lo firmó sin saber lo que firmaba antes de irse o no es la firma del señor intendente?" sostuvo.





Comparó "los recursos ingresados en el año 2015 respecto al del año 2016" y dijo que "al Municipio ingresaron casi 360 millones de pesos más, claro que están sin recursos, pero es no es culpa de este Honorable Concejo Deliberante. Es culpa de una pésima administración, como lo dije en la sesión del 15 de diciembre, este municipio tiene 388 empleados más en 11 meses, pero oh sorpresa al día de hoy ya suman 405 empleados, no lo digo yo lo dice el Rafam, es decir pese a la advertencia realizada siguen y siguen tomando empleados, pero eso no es todo porque además tienen empleados contratados fuera del sistema de personal, no lo digo yo lo dice el libro de contratos, que cualquiera con caminar dos cuadras puede ir y verlo" advirtió.





Advirtió que "al día de hoy Galli tiene una deuda a proveedores de casi 120 millones de pesos, y les paga a 120 días, a quien le van a echar las culpas ahora" afirmó.





Arregui planteó que las obras "se financias con fondos que envía la Gobernadora Vidal. Galli es el delegado de María Eugenia Vidal" dijo.





"Esperemos, aunque es difícil que el chancho chifle, que cuando Galli empiece a recibir la coparticipación y más recursos por inflación no siga incorporando empleados, porque al día de hoy la masa salarial significa un 62% del presupuesto" lanzó.





En este sentido, expresó: "Supongo que con las cuentas al día de hoy, mal gastadas por cierto, Galli debe haber ido a La Plata a pedirle plata a la Gobernadora Vidal para abrir la puerta de la Municipalidad el día 02 de enero de 2017. No lo dice el RAFAM, lo digo yo".





El presupuesto 2016 lo administraron de manera horrible y en desmedro de los intereses de los vecinos de Olavarría.







El presidente el HCD, pidió incorporar mediante un artículo el presupuesto del Concejo Deliberante dentro del Presupuesto General que fue acompañado por todos los bloques.





Fue rechazado el artículo 3 del Presupuesto que planteaba "disponer contrataciones con incidencia en el Ejercicio debiendo prever en los futuros presupuestos las reservas de créditos necesarias para atender a dichas contrataciones" por mayoría a excepción de Cambiemos y Renovación Peronista.





También tomó la palabra el concejal Julio Frías tras la polémica generada días atrás donde cuestionó los dichos sobre la "transparencia" en la gestión de Ezequiel Galli.





"Lo que dije fue solo una información. Quizás un ejemplo extremo pero ellos lo llevaron a los medios. Informecé o pasará a ser el intendente más ignorante de la historia de Olavarría" sostuvo.





"Que se quede tranquilo el Intendente que no quiero destituirlo, que quiero que se quede el resto del mandato para que la gente vea a un inútil gobernar" finalizó.