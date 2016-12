"Pedimos una oposición responsable para que no pierdan los vecinos"

Este viernes a las 18:30 hs. el intendente Ezequiel Galli ofreció una conferencia de prensa en la sala de reuniones del Palacio San Martín, en el inicio de la conferencia Galli leyó un extracto del discurso que brindó el Senador Héctor Vitale, tras la aprobación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires en el que el legislativo "se marcaba como opositor pero apoyaba el presupuesto para el funcionamiento provincial".









Posteriormente el jefe comunal expresó: "Quiero hablarle al vecino en base al proyecto de aumento de tasas que presentó el Bloque Olavarría para la Victoria semanas atrás en el Concejo Deliberante, es un proyecto que mantiene la complicación que tenemos hoy en día, saca el revalúo lo que significa que se congela la tasa, además modifica la tasa de seguridad e higiene lo que significa 1.657.000 pesos menos por mes para el municipio".







El panorama









En primer lugar mencionó: "Derogaron la posibilidad que el intendente aumente por un 20% y por decreto las tasas al inicio de la gestión".









En segunda instancia expresó: "Derogaron las tasas de combustible, que si bien era un compromiso mío derogarlas uno no puede dejar de contar con ese recurso sin saber cuáles son los recursos que uno tiene".









Por último enumeró "Aumentaron sueldos, hubo paritarias, aumentaron los insumos del hospital, los insumos de oficina, el combustible, aumentó todo como ya sabemos porque hay un Indec que nos da la inflación que realmente existe lo cual celebramos pero lo que también nos complicó".









Nuevamente se refirió a la actitud del Senador Vitale, sobre ello solicitó "Como oposición que es Héctor Vitale y la responsabilidad que tiene al acompañar este proyecto para dar herramientas de gobernabilidad lo único que estamos solicitando es responsabilidad para que no pierdan los vecinos de Olavarría".









Ejecución de obras





En cuanto a las obras Galli transmitió "Las obras se van a hacer, pero la administración de los recursos se hace inviable, con el aumento que tuvo todo nos deja en una situación muy incómoda y creo que es lo que se está buscando lamentablemente. Por eso, lo que pido es responsabilidad, ser una oposición responsable y coherente y dejar gobernar porque estoy acá sentado como intendente porque hace más de un año que más de 31 mil vecinos de Olavarría me eligieron, eso me da legitimidad que me permite estar sentado acá trasladándole a los vecinos la preocupación que tengo porque nos están recortando los recursos para que no podamos gobernar".

















Sobre las obras y en referencia al Concejo Deliberante manifestó: "La preocupación de muchos vecinos es que las obras se hagan, y durante este año se hicieron, estoy muy satisfecho, pero acá estamos apuntando a que el Concejo Deliberante nos brinde una herramienta de gobernabilidad".















A su vez hizo referencia a la situación que atraviesan los empleados del Hospital Municipal sobre lo que expresó: "Tenemos que ajustar sueldos de empleados en el caso del hospital y la verdad es que los recursos se hacen cada vez más escasos" y reiteró "El que va a terminar perdiendo es el vecino de Olavarría porque si esto continua y esto avanza no vamos a poder seguir avanzando con obras y vamos a tener que derivar los recursos a donde no corresponde".













La tasa en Olavarría y en Tandil





En cuanto al aumento de tasas ejemplificó con el importe que pagan los vecinos de Tandil, ya que "se trata de una ciudad similar, una ciudad vecina" sobre ello diferenció: "Una propiedad que tiene una valuación fiscal de 225 mil pesos en Tandil hoy paga una tasa de servicios urbanos de 500 pesos y en el 2017 va a pagar 700 pesos y el vecino de Olavarría paga 132 pesos".













El intendente se refirió a la inflación "La inflación existe, no la negamos como gobierno, como espacio político, existe y la tenemos que afrontar, eso significa que tenemos que ajustar los ingresos del municipio no podemos seguir afrontando gastos con la inflación que hay, con el mismo ingreso".













Finalmente, el jefe comunal aseguró: "Vamos a seguir trabajando para que Olavarría tenga una gestión como corresponde para que Olavarría tenga una gestión austera y transparente como lo vamos a hacer el año próximo y vengo a expresar esa preocupación".