Paro docente: "El Macrismo no se caracteriza por garantizar derechos"

Este jueves, el Frente Gremial concretará un paro docente de 24 horas en toda la Provincia de Buenos Aires y se espera que muchos adhieran al mismo. En ese contexto, millones de alumnos no tendrán clases en el territorio bonaerense.









En diálogo con Infoeme, la titular de Suteba Olavarría, María Elisa Risé anticipó: "La medida de fuerza obedece a una necesidad de poner de manifiesto la negativa del gobierno a convocarnos a la reapertura de paritarias y el incumplimiento de la cláusula de monitoreo".













Se espera una importante adhesión. Se sumó ATE y en las últimas horas Udocba también está convocando a la medida.















En cuanto al reclamo en particular, Risé detalló: "Hay una serie de demandas que tienen que ver con el incumplimiento de la liquidación de los salarios en forma regular, seguimos teniendo muchas dificultades en ese sentido. En infraestructura este año no se avanzó nada, cero, nunca estuvimos con las cuentas saldadas, es una demanda permanente y con una deuda histórica".













A su vez, la titular de Suteba apuntó al gobierno local: "Tampoco hemos visto voluntad política en el gobierno municipal, de destinar parte de los recursos que recibe en concepto del fondo de financiamiento educativo, para realizar aunque sea obras menores en las escuelas del distrito. Inclusive había comprometidas, de la gestión anterior, la construcción de aulas, nada de eso sucedió y ya estamos finalizando el año".













"Personalmente creo que el Macrismo no se caracteriza en poner mucho énfasis en garantizar derechos, incluso en concebir a la educación como derecho social. Y como organización sindical, no tenemos por qué creer o no creer, lo que hacemos es organizar la demanda y reclamar lo que corresponde para nuestro sector" agregó.









Por último y en referencia a que muchos alumnos se verán afectados por la medida, indicó: "Nosotros estamos en desacuerdo con el paro, el tema son las herramientas legítimas que tienen los trabajadores para reclamar su derecho. No quisiéramos estar en la situación de tener que recurrir a una extrema herramienta de lucha para dar cuenta de un reclamo".