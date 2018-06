Herrera y un segundo semestre soñado

Agustín Herrera se prepara para regresar a las categorías del ascenso de la ACTC, las mismas que lo vieron consagrarse y hacer sus primeras armas en el automovilismo nacional. El olavarriense es el primer campeón en del TC Pista Mouras, que le permitió, luego de un paso por el TC Mouras, llegar a la telonera al Turismo Carretera.

El paso por el TC Pista fue efímero, pero fue lo más cerca que estuvo de la máxima categoría, pero este año, luego de elegir otro rumbo tras los malos resultados en el Turismo Nacional, se encuentra con la gran chance de debutar en el TC. En este caso de la mano de Nicolás Trosset, que lo invitó para correr los 1000 km que se disputarán en tríos.

“El viernes me llamo Trosset y me preguntó si yo iba a correr con Spataro, porque Esteban (Trotta) le había dicho que era probable que yo corra con él, pero Emiliano va con Elio Craparo, así que me dijo si quería ir con él, obviamente no dude un instante y le dije que sí”, relató Herrera.

La carrera de los 1000 Km del TC será el 19 de Agosto en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Capital Federal; mientras el olavarriense se prepara físicamente y ya tiene planeado una prueba sobre el Torino de Trotta para preparar su regreso al TC Mouras.

“Seguro vamos a estar probando acá en Olavarría el Torino, luego de que el equipo vuelva de la carrera de TC en Termas. La idea es poder correr hasta fin de año y armarme bien para el año que viene hacer toda la temporada, ya sea en el Mouras o en el TC Pista”, completó el “Pelado”, que por su trayectoria en estas categorías tendría el pase directo al TC Pista.

El regreso a la actividad oficial será el próximo 1 de Julio cuando el TC Mouras visite el autódromo “Hermanos Emiliozzi” para disputar una nueva fecha de sus campeonatos.