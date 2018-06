IOMA y Anses no abrirán sus puertas este miércoles

Anses informa que este miércoles no prestará servicios en sus delegaciones con motivo del Día del Trabajador del Estado. Previendo el día no laborable, no se otorgaron turnos para dicha jornada y se atenderá normalmente el 28 de junio.

Por el mismo motivo, IOMA tampoco atenderá al público este 27 de junio.