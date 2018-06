Por amor a Messi: tiene 54 años y se tatuó al jugador en la espalda

Una mujer se tatuó el rostro de Lionel Messi en la espalda. Se trata de Nora Franchini, una fanática que asegura hacer “cosas de 30 aunque tenga 54”.

Nora vive en San Francisco Solano, en el Sur del Conurbano y aseguró, en diálogo con medios nacionales, que “la idea surgió el día que lo vi llorando en la final de la Copa América, en Estados Unidos. Yo ya era fanática de antes, pero no soporté verlo llorar, y dije me lo voy a tatuar. Se me cruzó por la cabeza y lo hice. Nadie me creía, pero me lo hice”.

La mujer se pone en el papel de todo argentino, el de hincha: “Vivo el Mundial con pasión. Ya me compré todo: bufanda, camiseta, corneta -enumera-. Lo que siento por Messi no lo busqué, simplemente me pasó. ¿Si le tengo fe a Argentina? Me guío por lo que él dijo: no somos candidatos”.

Luego citó: “Soy así, pero ojo que no soy fanática de Lionel futbolista porque no soy fanática del fútbol. De hecho, entiendo poco. Lo admiro como persona, como padre; creo que tengo una especie de amor de madre hacia él. Mi hijo me lo hizo conocer. Y un día lo vi jugar y ahí surgió algo que no sé cómo explicarlo. Surgió algo también con mi hijo, como una conexión con él, porque estamos completamente enamorados de Messi”.