Un nene electrodependiente murió después de estar 15 horas sin luz

Un pequeño de cinco años, que era paciente electrodependiente, falleció luego de permanecer 15 horas sin luz en su casa de Lomas de Zamora.

Se trata de Valentino Ladislao, quien sufrió un terrible accidente con un vidrio que se le incrustó en el corazón y le provocó una parálisis cerebral, dependía de un aparato eléctrico para respirar.

A las 7 de la mañana su casa del barrio Centenario quedó a oscuras y la luz no volvió hasta pasadas las 21. Su cuerpo no resistió el agotamiento físico que provoca estar tanto tiempo sin la ayuda del respirador y falleció camino al Hospital Evita.

Su mamá, Mariana Medina, contó que llamó en reiteradas oportunidades a la empresa Edesur para averiguar los pormenores del corte y para dar aviso de que en su casa vivía un paciente electrodependiente, pero no recibió respuestas. "Fue un combo trágico", resumió Mauro Stefanizzi, vicepresidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) y padre de un hijo con esa condición.

"Un vecino le iba a conseguir un grupo electrógeno y la cuadrilla que estaba cerca de su casa le dijo que se iba a restablecer el servicio cerca de las 7, lo cual no pasó", cuenta Stefanizzi. En el transcurso del día, Mariana intentó comunicarse con Edesur pero explicó que por una deuda que tiene de más de 60 mil pesos, y no puede pagar, no le brindaban información.

"A eso de las 19:30 la situación se empezó a complejizar y ella llamó a la empresa con el número de cliente de un vecino para averiguar. No volvió la luz, el grupo electrógeno no arrancó y ya iban 12 horas. Cuando lo estaban por llevar al Hospital Evita dejó de respirar y llegó sin vida", describió.

Según contó Verónica, la tía de Valentino, su sobrino estaba con broncoespasmos y precisaba más que nunca el oxígeno. "No se lo podía llevar al hospital porque los médicos le habían dicho que era época de bronquiolitis y neumonía, y que era fatal. Por ese motivo no lo trasladamos urgente en ese mismo momento". Y agregó: "Cuando se descompensó, tratamos de llevarlo y ya no llegó. Lo tuvimos que trasladar en un auto particular porque las ambulancias con oxígeno son pocas y tardan entre cuatro y seis horas en venir".

Desde Edesur informaron que el corte fue programado y no un corte específico por deuda a la familia y que Valentino no figuraba en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) creado por la ley N° 27.351 (que garantiza desde el año pasado el servicio y la bonificación total del consumo eléctrico para los hogares con personas cuyos problemas de salud los obliga a depender del uso permanente de equipos eléctricos y el suministro de un grupo electrógeno).