Lo infraccionaron por circular “flojito de papeles”

Efectivos del Comando de Prevención Rural interceptaron al conductor de un Rastrojero en avenida Alberdi y Ruta Nacional N° 226. El sujeto no poseía licencia de conducir, seguro, VTV y manejaba sin dominio colocado en el vehículo.

En las últimas horas, personal del Comando de Prevención Rural, infraccionó a un hombre que circulaba con faltante de papeles por avenida Alberdi y Ruta Nacional N° 226.

El sujeto iba a bordo de una camioneta Ratrojero y según precisaron no poseía licencia de conducir, seguro, VTV y manejaba sin dominio colado en el vehículo.

En consecuencia los efectivos procedieron a notificarlo por infracción al Art. 40 Inc. A, C, D 77 Inc. X, Y, y 34 Ley 24449 (Ley de Tránsito).

En el hecho tiene injerencia el Juzgado de Faltas local, a cargo de la Dra. Marcia Celia Alem.