Pedreira y Casasola con buen andar en Daireaux

El evento, que sirvió de clasificatorio para la Finales Argentinas Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300 contó con la participación de Guadalupe Casasola y Alan Pedreira.



Desde el 22 hasta el 24 de junio, en el SUM del Gimnasio Municipal “Malvinas Argentinas” se llevó a cabo el certamen que otorgó más de $6000 en premios y contó con más de 30 jugadores de la Provincia de Buenos Aires.



El torneo se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador.



Al cabo de siete rondas, resultó ganador el saladillense Nelson Luján tras totalizar 6 puntos, mientras que Alan Pedreira jugó un destacado torneo tras lograr 5 puntos, producto de 5 victorias y 2 derrotas, lo cual le valió para finalizar 5° y Guadalupe Casasola también tuvo una meritoria actuación con 3,5 puntos luego de cosechar una victoria, cinco tablas y una derrota para finalizar 21º.



Fuente: Bernardo Costanzo