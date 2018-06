Los tres olavarrienses empezaron el Torneo Clausura

En el predio de El Fortín, Estudiantes derrotó a los locales por 39 a 19 logrando su primer triunfo del Torneo Clausura. Racing por su parte, no pudo ante los Indios de Bolívar.



Durante la tarde del sábado, en el predio de Independencia y Juan XXIII, los “chairas” perdieron 50 a 24.



Por la segunda fecha de la UROBA, Estudiantes volvió a sumar –la primera fecha ganó los puntos por no presentación de su rival-; en tanto que “fortineros” y los ex Toros no conocen aún de conquistas.

Foto: UROBA