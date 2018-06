Docentes universitarios tomaron el Rectorado en Tandil

Este viernes los docentes de Adunce de Tandil tomaron el Rectorado de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) como parte de las protestas por mejoras salariales.

En este marco, el dirigente de Adunce Martín Rosso, dialogó con AM1180 de la ciudad de Tandil, donde explicó que “las federaciones que reúnen a los docentes universitarios de todo el país, tomaron la resolución de realizar estas manifestaciones, al cumplirse los 100 años de la Reforma Universitaria, esa gesta que hicieron los estudiantes en Córdoba, y viendo la situación que estamos atravesando los universitarios y las Universidades y los otros niveles de la educación, decidimos hacer una toma de todas las Universidades Nacionales, como una forma de manifestar el rechazo de lo que está haciendo este gobierno, de desprestigio y desfinanciación de la educación pública”.

“Se desprestigia la calidad de la educación pública, se desprestigia a los sindicatos que defendemos a los trabajadores de la educación pública y es por eso que estamos acá, acompañados por los estudiantes y los no docentes, que entienden la dificultad que estamos llevando las Universidades con este vaciamiento presupuestario” agregó.

Para finalizar, comentó: “las Universidades, como en Río Cuarto, ya no dan clases en horario nocturno, porque tienen que apagar las luces, porque no pueden pagar. Eso está llevando a que los estudiantes que trabajan durante el día, y asistían a clases de noche, ya no lo van a poder hacer, porque las Universidades están cerradas porque no pueden pagar la luz. A este gobierno nacional, lo único que le interesa, es que los CEO’s, que los que compraron Lebacs, compraron dólares, se llenen los bolsillos, a costa del hambre de los trabajadores”.

Fuente y foto: ABC Hoy