Este jueves se realizó la quinta Sesión Ordinaria del año en el predio de la Sociedad Española. Su inicio se atrasó unos minutos por la presencia de las manifestantes a favor del aborto, quienes luego de marchar por las calles céntricas, se hicieron presentes en el recinto.

En primer término, se votó de manera unánime el proyecto de resolución presentado por todos los bloques que integran el Honorable Concejo Deliberante, que declara de interés legislativo la creación de la Unión Nacional de Soldados Continentales. Luego de la votación, se pasó a un cuarto intermedio, donde el Presidente del HCD Bruno Cenizo, hizo entrega del proyecto firmado por todos los concejales, a los soldados presentes en el recinto.

Luego, el bloque Cuidemos Olavarría presentó el proyecto para declarar el beneplácito con la decisión tomada por Diputados. El concejal Iugerategui dijo “con este proyecto queremos manifestar la voluntad de cada uno de los firmantes. Esta fue una jornada histórica en nuestro país, por cómo se constituyó el resultado.” Y agregó “el diputado Mendiguren es un ejemplo a seguir, porque dejó de lado sus creencias y votó por un proyecto que es de salud pública y que se llevó adelante por mujeres y agrupaciones feministas”. Finalizó el tema diciendo “ojalá que sea Ley y apoyo el lema de la campaña educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. La concejal de Cambiemos, Carolina Espinosa votó en contra “por convicciones meramente personales”. Asimismo el concejal Alejandro Gregorini, “desde su postura de abogado” expresó “la vida comienza desde el momento de la concepción, yo no voy a acompañar este proyecto” Este proyecto fue aprobado por mayoría.

Por otra parte, se trató un proyecto de comunicación presentado por el bloque de Cambiemos, quienes solicitan al ANMAT el tratamiento inmediato del expediente referido a la importación del medicamento que ayuda a personas diagnosticadas con Artrofia Medular Espinal. La concejal oficialista, Carolina Espinosa expresó “Simona, es una olavarriense que tiene dos años y medio y padece esta enfermedad. En 2016 se aprobó el medicamento en Europa y Estados Unidos tuvieron resultados contundentes. Este fármaco representa un milagro para los familiares, porque los resultados que genera, son muy positivos. En Argentina, la obtención del fármaco es una odisea, por eso le pedimos al Dr. Rubinstein (Ministro de Salud de la Nación) que realice un plan de acceso y cobertura para los pacientes". Este proyecto fue aprobado por unanimidad.

El bloque Cuidemos Olavarría, presentó un proyecto de comunicación donde solicita a las autoridades de la Anses-Udai Olavarría que garantice el pago de jubilaciones y pensiones en la Localidad de Espigas. Asimismo, el bloque Cambiemos expuso un proyecto de comunicación donde se solicitará al Banco de la Provincia de Buenos Aires la instalación de cajeros automáticos en dicha localidad. La concejal Espinosa expresó “El 18 el correo va a viajar a Espigas, de lo contrario, habría una multa.”, por otro lado, el concejal Iguerategui, expresó “Siempre los sectores más vulnerables son los más afectados en estas ocasiones. La solución inmediata es que el Correo esté esta semana en la localidad pagando jubilaciones, no un cajero automático”.

En otro término, el Bloque de los Trabajadores solicitó al Ejecutivo Municipal la restitución de determinados recorridos de la empresa Ola Bus y el Bloque Frente Renovador también solicitará resolver el retorno de las seis unidades adicionales de la empresa.

Por último, el Bloque de los Trabajadores presentó el proyecto de resolución donde expresó el rechazo pro la desvinculación de los 25 trabajadores de la Empresa Minerar S. A.