Moyano ratificó el paro de Camioneros y dejó en offside a la CGT

Lo hizo este lunes en una conferencia de prensa. Anunció que la medida de fuerza “afectará a todas las ramas” pero aclaró que el paro no incluirá movilizaciones ni cortes de ruta.

El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, ratificó este lunes el paro nacional del sector previsto para este jueves y le metió presión a la CGT para que convoque a una medida de fuerza general.

“La gente esperaba que haya alguien que decida salir a tomar una decisión como esta” sostuvo el líder de Camionertos, quien dio por “ratificado el paro para este jueves si el sector empresario no nos da el 27% que hemos reclamado” durante una conferencia de prensa.

En ese contexto, anunció que la medida de fuerza “afectará a todas las ramas” del sector y aclaró que el paro no incluirá movilizaciones ni cortes de ruta: "Los camiones se quedarán al costado de la ruta o en estaciones de servicio. No vamos a hacer nada que no corresponda".