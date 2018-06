Silva fue excluido por el toque que dejó afuera a Pezzucchi

foto

Nicolás Pezzucchi no tuvo suerte en Termas de Río Hondo, la bolilla fue un presagio de la que fue el domingo, en donde un toque temprano lo dejó fuera de carrera. El “Pato” Silva se quedó con la victoria, pero fue excluido por el toque que le propinó al olavarriense. Emanuel Moriatis heredó el triunfo.

El séptimo capítulo del Turismo Carretera fue en el circuito Internacional de Termas de Río Hondo, y cumplió con una de las competencias especiales del campeonato. Carrera de larga duración, con recarga de combustible y sorteo de clasificación.

Nicolás Pezzucchi volvió en esta fecha, tras su ausencia en Concordia, pero no tuvo suerte. El sábado eligió del copón donde se encontraban los candidatos a largar desde el 1º al 15º, y salió la bolilla con el número 13, ese mismo número que muchos pilotos escogen no poner en los laterales del auto, que algunos definen como “yeta”, y valla si lo fue.

El domingo Nicolás partió desde esa ubicación, venía acomodándose en el pelotón pero recibió un fuerte toque desde atrás y terminó todo. “Lamentablemente la carrera se terminó rápido para nosotros, una lástima porque se hace un esfuerzo enorme para poder venir, pero evidentemente no estamos teniendo nada de suerte. Hay pilotos que quieren avanzar muy rápido en una carrera larga, y en mi caso recibí un toque que me deja cruzado, y después me rompen mucho el auto en el golpe. Una lástima, nos privamos de sumar puntos importantes. A pensar en lo que viene, recuperar el auto en el receso y estar firmes en la última parte del año”, declaró Nicolás cuando todavía no había terminado la final.

El “Pato” Silva volvió a ser el ganador de una carrera de larga duración, con recarga de combustible. Al igual que en los 1000 km. el piloto de Ford es un gran estratega, pero todo se diluyó cuando el comisariato deportivo determinó sancionarlo por el toque a Pezzucchi.

Emanuel Moriatis, también con Ford, había sido segundo y heredó el triunfo, Sergio Alaux, con Chevrolet, se quedó con el segundo lugar y Carlos Okulovich, con Torino, completó el podio, lugar que era para Gastón Mazzacane que había llegado cuarto en pista, pero también fue recargado con 20” por un toque.