“Anuncia algo que desde el Enargas lo están obligando a hacer” 

Lo dijo la ex diputada nacional, Liliana Schwindt, quien relativizó el anuncio realizado por el intendente Ezequiel Galli sobre la quita de un impuesto por obras de gas equivalente al 8% en la factura. “Anuncia algo que el organismo de contralor pide que eliminen” sintetizó. Pidió “hablar de la tarifa” y recordó que “el precio gas en boca de pozo está dolarizado y es caro. El 8% no tendrá ningún impacto en el tarifazo” sostuvo.



La ex diputada nacional Liliana Schwindt analizó el anuncio realizado este martes por la tarde por el intendente Ezequiel Galli sobre la quita de un impuesto municipal destinado a obras equivalente a un 8% de la factura y advirtió que la medida “es algo que desde el Enargas lo están obligando a hacer”.

“Anuncia algo que el organismo de contralor pide que eliminen” – en relación a la Resolución 30/2018 publicada en el Boletín Oficial- sintetizó la ex presidenta de la Comisión de defensa al consumidor de la Cámara de Diputados.

La referente local del massismo consideró necesario “hablar de la tarifa” a partir del costo del gas en boca de pozo: “el precio gas en boca de pozo está dolarizado y es caro. En la Argentina de los salarios bajos y la informalidad estos anuncios son de bajo impacto en la factura. El 8% no tendrá ningún impacto en el tarifazo” afirmó.

Además, Schwindt indicó que los ingresos en 2017 por el impuesto fueron de alrededor de 9 millones y advirtió que el Municipio “solo gastó 60 mil pesos cuando hay tantos vecinos que reclamaban por la red de gas” sostuvo.

También pidió discutir “el impuesto municipal del 20% por el alumbrado que se cobra en la tarifa de luz y consideró que no existe “ningún control sobre lo recaudado y es una injusticia terrible. No digo que no se cobre digo que se reparta distinto y que exista un control estricto sobre lo recaudado y el costo del servicio. Transparentar eso hoy es fundamental”.