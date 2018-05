Digiano: “La empresa no pudo pagar los salarios completos”

El titular de la empresa Ola Bus, Ramiro Digiano, dialogó con Infoeme luego del paro realizado este martes.

Sobre las razones de la interrupción del servicio explicó: “la empresa no pudo pagar los salarios completos con el aumento que tuvieron a partir de abril, pagó con la escala vieja” y agregó que “se cerró en paritarias el 27 de febrero, era en tres cuotas entrando la primera en vigencia en abril”.

Ante el pago del aumento comentó que “se pactó cuando se firmó el acta de cierre de paritaria que ese aumento de sueldo tenía que ser cubierto con tarifas, que no iba a haber más subsidios para cubrir salarios desde el estado nacional”.

Teniendo en cuenta de dónde debían salir los recursos para los sueldos, Digiano detalló: “nosotros previendo esto de los subsidios, también que iba a aumentar el gasoil en enero, que aumentó un 25%, el 2 de febrero solicitamos un aumento de las tarifas” y agregó “hoy utilizando la fórmula que usa la propia municipalidad la cuenta da 45%, mientras que la de la empresa da 60%”.

Al ser consultado sobre la razón de explicar el paro desde una reunión informativa, el titular de Ola Bus indicó que fue “a los fines prácticos del paro, una asamblea, pero en el caso del transporte si los choferes no se suben a los colectivos no hay servicio” a lo que señaló “se planteó como una asamblea para contar que no estaban pagos los sueldos, y ver como seguíamos”.

Para finalizar, apuntó hacia el ejecutivo ya que “hace tres meses que venimos insistiendo. Hay una carta de la federación que nos nuclea y de su presidente pidiéndole al Intendente la suba, como también el Ministro de transporte de la Nación le explicó al intendente como es el tema de los subsidios. Estamos en este estado”.