La ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva

La ANMAT prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de un “Aceite de oliva extra virgen” de la marca Estancia San Tomás, por "carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto y consignar números de registro de producto y establecimiento inexistentes, resultando ser un alimento falsamente rotulado y en consecuencia ilegal".

A su vez, el organismo prohibió la comercialización de una crema untable de almendras de la marca “Crudencio” debido a que no cumplía "exigencias contempladas en el CAA por rotulación deficiente, no poseer RNE y RNPA, no presentar dirección de elaborador, no poseer número de lote ni industria Argentina"

Ambas resoluciones, fueron publicadas este lunes en el Boletin Oficial.