Racing campeón en Mariano Moreno

Fabián Casanella/ Especial para Infoeme

El domingo por la tarde se disputó un triangular para conmemorar el 67° aniversario de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, adjudicándoselo el Racing Atletic Club.



Resultados



Racing 2 – Mariano Moreno Amarillo 1 (19-25, 25-11, 15-10)

Mariano Moreno Verde 2 – Mariano Moreno Amarillo 0 (25-17, 25-21)

Racing 2 – Mariano Moreno Verde 1 (25-16, 22-25, 15-11)

Racing: Federico Iraci, Eric Weinhandl, Braian Mac Gaw, Luciano Capelli, Guido Rodríguez, Lautaro Hiess, Juan Pedro Roldan, Geronimo Ramallo, Juan Pablo Mogavero, Bruno Torregiani, Leonel Lorenzo. DT Guillermo Padin.

Reconocimiento al profesor Ricardo Luis De Luca



Mas conocido por el apodo de “Tato” el profesor De Luca recibió un merecedisimo reconocimiento por parte de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno y de manos de su entrenador Sebastian O’Higgins, por sus más de treinta años dedicados al voleibol.

Se podrá decir de su labor como formador o coordinador en su querido Racing, su aporte a la Asociación Olavarriense, donde es vicepresidente, en la coordinación de los torneos de Adolescentes o Encuentros de Minivoleibol, más entrenador de equipos representativos.

En la Federación Bonaerense es referente del Minivoleibol y en nuestra ciudad además pasó por Ferrocarril Sud y CEF San Antonio, entidad educativa donde ocupa el cargo de secretario. Ni hablar de su desempeño en el área voleibol de los Juegos Buenos Aires, desde su surgimiento como Torneos Juveniles Bonaerenses, a partir de su desempeño en la Dirección de Deportes y actual Subsecretaría.

Y más acá su aporte en el surgimiento y consolidación del Newcom, desde hace una década.

Segunda Jornada



Domingo 27 de mayo

Gimnasio Club San Martin (Sierras Bayas)

10,00 hs San Martin vs Racing B

12,30 hs Racing B vs Velocidad y Resistencia (Azul)

15,00 hs San Martin vs Velocidad y Resistencia (Azul)