Vóley Femenino de Primera División

Fabián Casanella/ Especial para Infoeme

Este domingo se puso en marcha el torneo oficial de voleibol femenino, organizado por la Asociación Olavarriense de voleibol y del que toman parte diez formaciones de Olavarria, Azul, Tandil, Pehuajó y Coronel Pringles.



Se juega en dos zonas de cinco equipos cada una en dos rondas y con jornadas donde cada equipo juega dos partidos.



La actividad se cumplió en Pueblo Nuevo y en Racing, con cuatro partidos en cada escenario. Racing “A” en la Zona A y Estudiantes y Estudiantes Unidos (Pehuajó) en la B, se impusieron en sus dos compromisos.

Zona “A” – Gimnasio Juan Bautista Manolio (Pueblo Nuevo)

Arbitros: Tomás Esnal, Juan Ignacio Cortavarría y Marianela Barboza.

Racing “A” 3 – Pueblo Nuevo 0 (25-14, 25-18, 25-3)

Unión y Progreso (Tandil) 3 – Independiente VAF 0 (25-20, 25-16, 25-15)

Racing “A” 3 – Unión y Progreso (Tandil) 0 (25-10, 25-9, 26-24)

Pueblo Nuevo 3 – Independiente VAF 0 (25-13, 25-17, 25-23)

Posiciones: 1° Racing A 6; 2° Pueblo Nuevo y Unión y Progreso 3, 4° Independiente VAF y Sociedad Cosmopolita (Coronel Pringles) 0.

Segunda jornada – Domingo 27 de mayo

Gimnasio Club de Pesca Loma Negra

10,00 hs Independiente VAF vs Racing A

12,30 hs Racing A vs Cosmopolita (Coronel Pringles)

15,00 hs Independiente VAF vs Cosmopolita (Coronel Pringles)

Zona “B” Minigimnasio Racing A. Club

Arbitro: Luis S. Fuentes

Estudiantes 3 – Racing “B” 0 (25-13, 25-15, 25-15)(65 minutos)

Estudiantes Unidos (Pehuajo) 3 – San Martin 0 (25-15, 25-19, 25-15)(70 minutos)

Estudiantes 3 – San Martin 2 (24-26, 21-25, 25-19, 25-20, 15-10)(135 minutos)

Estudiantes Unidos 3 – Racing “B” 0 (25-9, 25-19, 25-15).

Posiciones: 1° Estudiantes Unidos (Pehuajó) 6; 2° Estudiantes (Olavarría) 5, 3º San Martín (Sierras Bayas) 1, 4° Racing “B” y Velocidad y Resistencia 0.