Denuncias de abuso: críticas y apelación de la defensa de Garay

La defensa de Juan Cruz Garay, el joven de 27 años que permanece prófugo de la Justicia acusado por un caso de Abuso sexual, confirmó a Infoeme que solicitará se revierta la negativa del pedido de eximición de prisión otorgado por el Juez de Garantías de Olavarría Carlos Villamarín.

La novedad se conoció durante el fin de semana, pero según indicaron desde el Estudio de Abogados que defiende al acusado, la notificación fue recibida en la jornada de este lunes.

Según la resolución del Juez de Garantías, que dio a conocer la defensa, expresa: “Se dispuso la detención de Agustín Juan Cruz Garay cuya efectivización se encuentra pendiente en orden al delito de Abuso sexual gravemente ultrajante por la forma de su comisión y en grado de tentativa (…)”.

“Si bien a la fecha, la asignación jurídica permitiría el beneficio de la excarcelatorio en los términos del artículo 169 inc. 1ro del C. P existen circunstancias de mérito que obturan su concesión y ello en razón de lo previsto en el art 171. en función de lo previsto en el art. 148 del Código Procesal Penal”.

Además Villamarín aseveró: “Se puede aventurar en la superación de la prueba, que en su mínimo, el delito atribuible se encuentre consumado y en su extremo mayor, que nos encontremos ante injusto más gravoso, se pronostica en una resolución del procedimiento, una pena en su dosificación, no haría posible condena condicional, elementos estos ponderables como indicios de no sometimiento a estar a derecho”.

Ante esto, el abogado Sergio Roldán, del estudio Roldán y Asociados que lleva adelante el caso, detalló en diálogo con este Diario que “en principio (Villamarín) está hablando de un abuso gravemente ultrajante pero en grado de tentativa” por lo tanto en principio “sería excarcelable y eximible”.

Luego el profesional remarcó que el Juez de Garantías: “A la fecha dice que es excarcelable pero que si declara alguien en contra obviamente lo niega” entonces “lo voy a agraviar e ir a la Cámara de Apelaciones porque va en contra de lo que dice el Código Penal”.

“En el expediente no hay declaraciones de la acusación de Garay, no es un hecho consumado. Están dejando el pedido de detención firme por si mañana, o cuando sea, alguien declara que Juan Cruz Garay cometió un abuso sexual ultrajante. No tienen (el Fiscal y el Juez de Garantías) más que una pericia y las redes sociales”, finalizó Roldán.