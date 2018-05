El Sindicato de Municipales de Olavarría participó de una marcha en Avellaneda

Trabajadores municipales bonaerenses marcharon este miércoles a la Municipalidad de Avellaneda junto al Sindicato de Trabajadores Municipales local y la FeSiMuBo con sus autoridades, encabezadas por el Secretario General Rubén “Cholo” García, para exteriorizar el reclamo que mantienen los municipales por el cumplimiento de la Ley 14.656 y la firma de Convenios Colectivos de Trabajo.

La manifestación desde el STMA hasta la sede del Municipio del conurbano, se extendió por varias cuadras por el centro de la ciudad y culminó con una concentración y acto frente a la sede de gobierno del Intendente Ferraresi.

Los discursos, cargados de reclamos al Intendente y calificaciones de la gestión municipal respecto de los trabajadores, alcanzaron su grado máximo cuando habló García.

El dirigente provincial y ex Secretario General del Sindicato de Avellaneda, repasó la historia de la relación con el actual Intendente, al que no dudó en calificar de “Neoliberal amigo de Macri” y refiriendo al discurso previo del actual titular del gremio, el ex Diputado Hernán Doval, “el Cholo” enfatizó en la necesidad de que los Intendentes (como Ferraresi) que se proclaman “nacionales y populares”, lo testimonien dejando de perseguir a los trabajadores y cumpliendo con la Ley 14656.

Los Municipales de Avellaneda se manifestaron por el “cese a la persecución gremial de la que son objeto y un Sueldo Básico de $13.000, ya que “actualmente el básico que tienen los municipales en Avellaneda es de $7.000 (por debajo del nivel de indigencia)”, según informó el sindicato a través de un comunicado de prensa.

De Olavarría, participó un grupo numeroso de trabajadores que viajaron a Avellaneda a solidarizarse con el reclamo y participar de la convocatoria que realizó, en ese sentido, la Federación Provincial.

Prensa STMO