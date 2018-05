Anmat prohibió el uso de varios productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimento y tecnología Médica prohibió el uso de varios productos médicos en todo el territorio nacional. En este caso, se trata de tubos al vacío para extracción de sangre y de turbinas de mano de uso odontológico que no tienen datos sobre su origen.

El organismo ordenó la prohibición de estos productos debido a que no tienen "antecedentes de inscripción del producto bajo estudio, ni inicios de trámite bajo tales denominaciones". Es por eso que consideró que "al tratarse de un producto no autorizado" por la Anmat, "no se puede asegurar que cumpla con los requisitos mínimos necesarios y con las exigencias que permitan garantizar la calidad, seguridad y eficacia".

Por otra parte, las turbinas de uso odontológico fueron restringidas tras una inspección en Avellaneda, la ANMAT retiró muestras de varios productos médicos por no tener "facturas de compra correspondientes" ni "datos del importador responsable en la Argentina".

Ambas medidas, fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial.