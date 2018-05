Trabajadores del Matadero realizaron un escrache

Este jueves a partir de las 8:30 los trabajadores del Matadero Municipal se concentraron en la puerta de un local ubicado en la calle Necochea 2653, para realizar un escrache con el objetivo de reclamar el pago de los sueldos adeudados.

Juan Pablo Cucaresse, delegado de los empleados explicó en principio que la reunión realizada ayer junto a la nueva concesión y el municipio “fue complicada, porque no se resolvió nada de nada y seguimos en la misma" y agregó "la gente de la firma nueva no se quiere hacer cargo, no nos piensan pagar y ahora veremos si se resignan al contrato para poder tener otra clase de ayuda, porque esto no da para más”.

En torno a la manifestación de este jueves comentó: "estamos acá afuera del negocio de ellos para ver si deciden hacerse cargo o algo, porque lo de ayer fue pésimo”.

También detalló que luego de la reunión llevaba a cabo el pasado miércoles con Diego Robbiani "el municipio está colaborando muy bien, el avance es bastante positivo. Nos dijeron que diez días después de que nos vea la visitadora social vamos a cobrar el plan social, y mientras tanto nos van a tratar de reubicar en otros trabajos".

Para finalizar, se refirió a la nueva concesión del Matadero, y señaló: "si esta gente no se resigna del contrato que le deje espacio para otros" a lo que agregó que "lo que quieren ellos es dejar servido el matadero, quieren todo refaccionado para empezar a trabajar, pero si no invierten plata no sé cómo van a ganarla".