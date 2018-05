Denuncias de abuso sexual: "Lo que pasó tiene que tener el máximo rigor de la Justicia"

La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal estuvo presente este jueves por la tarde, y luego de su visita a la empresa G&L en el PIO V expresó a los medios presentes: “tengo mucha alegría de ver cómo Olavarría crece y cómo lo hace la provincia. Esta empresa es un caso de personas jóvenes que decidieron invertir en el 2016 porque apostaron que a la Argentina le iba a ir bien. Comenzaron con 15 personas trabajando, hoy cuentan con 100 y en los próximos meses va a haber 40 más. Este no es el único caso, también están los puestos en Loma Negra y en eso es algo que trabajamos con el Presidente todos los días. ”

Por otra parte, la Gobernadora habló sobre la tratativa de algún proyecto sobre la nocturnidad y los jóvenes en la provincia: “Sé que Olavarría fue golpeada estos últimos días, por el terrible caso de abuso a dos jóvenes. Primero quiero expresar mi solidaridad con la familia, y estamos a su disposición. Ya hay un detenido y otro que está prófugo que no vamos a parar hasta encontrarlo con la policía de la provincia. Sí creo que nos debemos un debate profundo sobre los menores en la noche, que no es un debate del gobierno, sino de todos, inclusive la provincia. Mi equipo, tanto de Desarrollo Social como de Seguridad viene desarrollando una propuesta que vamos a enviar en la legislatura. Esto que pasó no tiene que tomar a la noche como justificativo y tiene que tener el máximo rigor de la justicia".

Respecto al sector industrial, María Eugenia Vidal se refirió a la quita de impuestos de las tarifas: “para la gente ha sido un camino muy duro el de sincerar y poner sobre la mesa de cuál es el valor de la energía, después de muchos años que nos hicieron creer que era gratis y siempre la pagamos a través de nuestros impuestos. Es un camino difícil donde cada uno tiene que hacer su parte, hoy uno de cada tres hogares en la provincia recibe la tarifa social y nosotros también quisimos hacer nuestra parte eliminando los impuestos provinciales y ahora estamos tratando en la Legislatura que se eliminen los impuestos municipales, y que así el beneficio sea aún mayor para que a la gente cada vez le cueste menos, y de esta manera, el camino sea cada vez menos duro”.

En este eje, se refirió al tratamiento que le dio la oposición a la suba de las tarifas en los servicios : “el Presidente fue claro y dijo que no hubo otro camino mejor para tomar. Nadie quiere aumentar las tarifas, pero las alternativas que presenta la oposición en ningún caso dicen de dónde van a sacar la plata para poder sostenerlas. Declarar o no la emergencia tarifaria no va a cambiar el valor de la factura que la gente va a recibir a fin de mes. Eso sería usar políticamente un tema”.

Al ser consultada por la superpoblación en las cárceles, la mandataria sostuvo: “Hace más de 20 años que no se construía una cárcel, y ahora estamos construyendo una en Campana , un proyecto de cárcel nueva, y estamos acondicionando los calabozos porque no eran dignos ni siquiera para una detención temporaria. Este problema se hizo aún más visible, porque la policía está trabajando mejor y hace más detenciones, ahora la policía actúa y se siente respaldada para detener y además tiene el mandato de hacerlo, respetando la ley ”.

Por último, Vidal se refirió a las paritarias docentes, y al diálogo con los sindicatos: “Para mí lo más importante, más allá de que no hay acuerdo es que ya están cobrando un aumento y hasta ahora le van ganando a la inflación. Lo importante para cada docente es saber que nosotros los aumentos los vamos a ir pagando igual como adelanto de la paritaria, más allá que el acuerdo no esté firmado”.