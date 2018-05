“De los trabajadores del Matadero debe hacerse cargo el Municipio”

José Gervasio González Hueso, abogado de Mil Ocho MGJ S.R.L empresa adjudicataria de la concesión del Matadero Municipal, dialogó con Infoeme y confirmó el apartamiento de la firma. Además se refirió a la situación de los trabajadores, que reclaman por sus sueldos adeudados.

El representante legal expresó que: “tuvimos una reunión con la Municipalidad y representantes del Sindicato de la Carne y expusimos la situación de por qué se llegó a esta postura. No hay común acuerdo porque creemos que la responsabilidad es exclusiva de la Municipalidad por varias cuestiones”.

En esa línea González Hueso continuó detallando: “Quisimos dejar asentado que, el contrato como está no se puede cumplir, por eso hemos tomado el camino de la rescisión”. Ante esto argumentó: “no puede cumplirse, en primer lugar porque cuando la Municipalidad licita, dentro del pliego estaba la propuesta de trabajo y realizar un plan de obras con inversiones. Se presentó una inversión de 2 millones y medio de pesos en dos años y se aprobó por el Ejecutivo”.

En tanto, previo a la toma de posición “hay que realizar varios trámites en Provincia para que el nuevo prestatario tenga autorización correspondiente; cuando van a realizar esas diligencias les exigen hacer una inspección del predio y ahí fue cuando no se habilita, esa responsabilidad no es de la Empresa sino del concesionario anterior y el Municipio que es el dueño”, abundó.

Por lo tanto “no hay un Matadero en condiciones, la Municipalidad tenía que entregarlo en funcionamiento, la empresa nueva tenía que hacer las inversiones y pagar los sueldos al mismo tiempo”.

La propuesta de la empresa, que aprobó el Ejecutivo, “no fue suficiente, en tanto la cuestión económica financiera del contrato está rota ya que la situación de ahora es diferente –por factores externos a la empresa- a la inicial”.

A su vez González Hueso hizo referencia al panorama “ideal” para que la concesionaria pueda hacerse cargo: “debería estar el predio en condiciones y así se podrían hacer las inversiones que fueron acordadas. Eso no podrá ser”.

En cuanto a la demora que llevó la resolución explicó que “desde que se hicieron los trámites, vino Provincia, se registró la inhabilitación llevó tiempo. Por eso se prorrogó la concesión anterior.”

Otro punto que marcó fue la “no intervención” del Honorable Concejo Deliberante, y expresó que al ser un servicio público “todavía no está consolidada la voluntad de la Municipalidad porque falta el paso por el HCD. La ordenanza debería haber estado antes del 15 de marzo y con un predio clausurado con obras que no son las que se pactaron, obviamente no hay seguridad jurídica como para tomar la concesión”.

Finalmente y con respecto a la situación de los trabajadores dijo que “la tiene que resolver el Municipio, el dueño del Matadero. Me excede porque es una cuestión netamente municipal” y añadió: “El contrato dice expresamente que las obligaciones de la concesionaria como empleadora serán a partir del día de la toma, algo que no ha sucedido”, concluyó.