Ignacio Aramburu: “Nos parece una buena salida a este conflicto”

Tras la decisión del Concejo Deliberante de adherir al marco regulatorio provincial de los servicios de agua potable y desagües cloacales que habilita a la Provincia a definir las tarifas y controlar su funcionamiento, el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, habló con Infoeme y analizó el alcance del acuerdo.

“Nos parece que es una salida al tema. La Provincia a través de ABSA tiene muchísima experiencia por todos los lugares en lo que se presta el servicio. En Olavarría era una concesión municipal, sigue siéndolo, pero parecía que con esta experiencia que tiene la Provincia era una buena alternativa para fijar una tarifa y ser organismo de control y regular todo lo que hace al agua” expresó Aramburu en sus primeras consideraciones.

Para el representante de Coopelectric se trata de “una de las alternativas que se manejaron porque todos saben el pedido esencial es equilibrar los ingresos con los egresos en el tema del agua para la Cooperativa” y advirtió que “es un tema que se preveía iba a ocurrir porque el decreto del marco regulatorio provincial prevé la adhesión de los municipios y daba un tiempo para que se adhieran” dijo.

Sobre el mecanismo de fijación de tarifas, recordó: “Cuando se hizo la audiencia pública con el OCABA dictaminaron una tarifa que era muy parecida a lo que la Cooperativa pedía, por supuesto que ese dictamen no tenía fuerza así pero tienen los organismos técnicos necesarios. Nos parece una buena salida a este conflicto” consideró el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa.

No podíamos seguir soportando el déficit del servicio, es una salida al tema.

Aramburu negó que la firma del acuerdo haya sido resultado de una negociación de última hora antes las acciones legales iniciadas : “La cooperativa tiene una acción judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo desde hace un año que busca el equilibrio económico de la situación del servicio, se busca que la tarifa sea justa” consideró pero reconoció que “con esta salida si la Provincia fija una tarifa que equipare los números de la Cooperativa nosotros como empresa de Olavarría no tenemos interés de mantener este tema judicial si el tema es solucionado por otra vía” precisó.

Luego rechazó las acusaciones vertidas por un concejal de la oposición sobre una presunta “maniobra extorsiva”: “Se malinterpreta. El juicio hace más de un año que está. Poco puede decirse de extorsión. Se tiene que entender, yo creo que algunos concejales no tienen esa visión, que cuando una empresa concesionaria de un servicio público hace un pedido de aumento de tarifa, lo que se tienen que analizar son los costos que tiene esa empresa y si el pedido es justo o no es justo” afirmó.

En esta línea argumentativa añadió: “Cuando hay motivos políticos no se analiza técnicamente si lo que se pide está bien y si es acorde a los costos y a la inflación existente. Nadie puede discutir que una tarifa que desde el 2011 no tiene incremento, lo menos que se puede otorgar es lo que la inflación determinó en estos años, es insostenible con los mismos ingresos de seis o siete años atrás” concluyó.