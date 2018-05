Cambió el horario de entrega de escrituras

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial informaron el cambio de horario en la entrega de escrituras.

El acto se realizará el próximo viernes 1º de junio, como ya se encontraba pautado. El cambio se da en que quienes se encuentran citados deben realizar a la acreditación a las 7:30 así el acto puede comenzar a las 8:00 en el Salón Rivadavia.

Tal como se había anunciado días atrás se firmarán 197 escrituras y se entregarán 64 títulos de propiedad, con la presencia de funcionarios provinciales y autoridades municipales.

Citación para firma de escrituras

Los citados deberán presentar documento de identidad y fotocopia, constancias de CUIL/ CUIT, en caso de estar divorciado copia del acta o sentencia de divorcio y de presentarse en carácter de apoderado deberá acreditar el poder original.

Aduriz Guillermo Oscar y López Natalia Elizabeth; Aguilar Yanina Yesica y Góndola Jorge Luis; Anzoategu Luis Alberto y Heiland Silvia Nelly; Araujo Mónica Graciela; Arbillaga García Mónica Carla y Acosta Cristian Fernando; Aroca Silvana Geraldina y Aroca Gerardo Omar; Aspiroz Norma Isabel (C.) y Ciarpella Sandro Francisco (V.); Avalos José Alberto; Baliño Karina Silvana y Gutiérrez Juan Pablo; Baygorria Carlos Delmiro y Baygorria Stella Maris; Bellinzoni Diego Martin y Muñóz Corina Esther; Benatz Daniel Alfredo; Benedetto José Luis; Blaszuk Jorge; Bourgez César Enrique y Farías Mónica Beatriz; Bravo Delia Beatriz y Leal José Oscar; Buonavena Mercedes Mabel; Burgart Norma Alicia y Arce Eduardo Javier; Bustos Verónica Andrea; Cabrera Juan Carlos y Fredes Nilda Zulma; Caglieris Myriam Grisel; Camino Karina Fabiana y Sosa Jorge Ismael; Canalicchio María Eugenia; Cecarelli Daniel Fernando y Pérez Alejandra Elizabeth; Cetta Nilda Dora (C.) y Ferreri Rubén Oscar (Apod.); Cisneros Isabel Beatriz y Schmidt Gustavo Omar; Coria Natalia Carla María; D’ Agostino Francisco Humberto y Ríos Irma Ester; Del Zotto Alejandra y Pullol Alfredo Teodoro; Do Rosario Morgado Sergio Ramiro (C.), Blanco Claudia Silvana (C.), Do Rosario Morgado Ramiro (V.), Duarte María Eva (V.); Eguren Juan José y Simón María Rosa; Errobidart Ángel Emmanuel (C.) y Rojas María Lorena (V.); Eyheramonho Eduardo Diego (C ) y Bichi Carina Cecilia Elizabeth (Apod.); Fernández Juan Alberto y Lo Bosco María Elena; Fernández María Ester; Fischer Elsa Ester (C. ) y Cocconi Ornella (Apod.); Gala Rodolfo Enrique y Balderrama Miriam Adriana; Gamondi Patricia Elizabet (C.) y Martino Dora Nélida (V); Garay Antonio Horacio (C.), Videla Laura Emilce (C.) y Zariatti Gabriela Noelia (Apod.); Garrido Silvia Noemí; Genta Hugo Daniel; Giménez Sandra Elizabeth y Sánchez Mario Silverio; Gómez Etelvina Beatriz; González Darío Germán (Donat.) y Armendano Débora Daiana; González Estela Mabel; Goyenetche Claudia Faustina; Grunewald María Del Carmen; Heinrich María Rosa y Luluaga Walter Ademar; Herrlein María Julia; Iparraguirre Gustavo Fabián; Iturburua José María y Uribe María Luisa; Kessler Olga Teresa; Larregina Francisco Luis y Garavento Norma Beatriz; Lastra Gustavo Enrique y Vailati Matilde Juana; López Mario Alfredo (C.) y Cisneros Delia Ester (V.); Lora Alejandra Viviana y Garabento Juan José; Luna Marisa Isabel; Maldonado Ramón Ricardo (C.,Apod.); Martin, Eduardo Manuel y Fernández Mónica Silvana; Martin Yonatan Iván y Bonserio Yolanda Mercedes; Martinefsky Claudia Mabel; Mas María Laura; Mendoza Eva Alcira (C.), Pebay Carlos Emanuel (C., ), Jouliá Ricardo Orlando (V.) y Martínez Clotilde (V.); Montero Molina Verónica Isabel; Montero María Elizabet; Morroni Amílcar Omar; Moyano Miryam Adriana y Elías Sergio Raúl; Navarro Mariela Hermida; Navarro Sergio Roberto; Occhi Fernando Martin y Pérez Micaela Daiana; Orden Magdalena Victoria; Ostua Gabriel Elizabeth; Palleros María De Los Ángeles y Urruchua Pedro Oscar; Pastor Nelba Noemí; Paz María Esther; Pedrero Benicio Daniel; Pereyra María Eva; Pirola Carolina Natalín; Raggi Vilma Estela; Ramírez Guillermo Aníbal (C. Apod.) y Arouxet María Candela (Cony.); Rodríguez Martín Miguel; Romero Mauricio Alberto y Pereyra Fabiana Claudia; Rosende Liliana Noemí (C.) y Abraham Alberto Alejandro (C. Apod.); Salías Ana María; Salina María Del Carmen; Sanabria Marta Susana y Vavrín Francisco Martín; Schmidt César Antonio; Selso Dora Edith (C.,Apod.) y Sallies José Miguel (C.,Apod.); Spínola Marcelo Pablo y Dries Silvia Aurora; Tarántola Gustavo Alejandro y Banega Romero Cinthya Diana; Tartuferi Alicia María; Tejeda Vanina y Pereyra José Adrian; Toranza Carina Andrea; Torres Luciana Alejandra y Porcel Néstor Oscar; Vélez Haydee Clotilde; Villagra Graciela Esther y Vivacqua Daniel Omar; Viola Olga Bibiana y Salvareschi Rubén Arturo; Ward María Lujan.

Citación para entregas de escrituras

Los citados deberán presentar documento de identidad y fotocopia.

Abrigo Carlos Javier y Sandoval Susana Raquel; Acosta Mirta Mabel; Aguilar Claudio Rosendo; Aguilar Julia Patricia; Álvarez Casal Erlinda Noemí; Álvarez Daniela Maricel y Vázquez, Omar Eduardo; Ancel Natalia Andrea y Jimpson Eduardo Alfredo; Arauz María Fabiana Elizabeth; Arce Daniel Enrique; Arne María Del Carmen; Arramón María Celia; Asaro Fernando Gabriel y García María De Los Ángeles; Astudillo Elsa Norma y Gil Rogelio Valentín; Bordenave Juan Abel y Pérez Jacqueline Edith; Burelli Andrea Soledad; Carabetta Domingo Antonio y Montenegro Alejandra Josefa; Casanovas Andrea Karina y Sauer Roberto Javier; Cepeda Margarita Noemí y Silverii Aldo Abel; Chasman José Luis y Córdoba Hemilse Beatriz; Chavari Miguel Ángel y Kessler María Celia; Cobio Mario Luis; Colo Norma Susana; Corradi Istillarte Silvina; Cos Sergio Alejandro y Ruiz Mónica Alejandra; D’ Agostino Graciela Inés y Olguín Edgardo Roendo; Díaz Julio; Díaz Lucas Maximiliano; Díaz María Cecilia y Medina Juan Carlos; Esquiros Nélida Argentina; Fernández Carlos Alberto; Freccero Jorge Atilio y Olivera Mirta Nilda; Gamondi Susana Silvia; Garassi Andrea Fabiana; García Norberto Oscar; Maier Juan Carlos y Pili Elena Mercedes; Maillot Zulema Beatriz; Montenegro, Héctor Jorge; Moriones, Natalia Valeria; Olmedo Silvia Beatriz; Osores Pérez Felipe Eduardo; Otermín Gustavo Javier; Pereda Javier Bernardo; Pérez Giannoni Carlos María y Videla Valeria Soledad; Rodríguez Horacio Rubén y Torres Mirta Alicia; Rodríguez Mario Oscar; Rysavy María Elba; Sánchez Mariela Rossana y Yampa Valentín Antonio; Weimann Carlos Alberto.