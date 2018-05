Zito logró en Pehuajó la clasificación a las finales

Alberto Zito logró el pasado fin de semana la clasificación a la Final Argentina Amateur Sub 1700.

El trebejista local se presentó en Pehuajó en el transcurso del último fin de semana de mayo donde se llevó a cabo el I.R.T. “José ‘Pepe’ Macías”.

El evento que fue clasificatorio a los Campeonatos Argentinos Sub 2.300, Sub 2.000 y Sub 1.700 contó con la participación de 15 jugadores entre ellos el olavarriense.

Alberto Zito finalizó 9° con dos victorias, un empate y tres derrotas, viendo disminuido su ranking ELO en tres unidades, pero a su vez logrando la clasificación en un torneo que se llevó a cabo bajo la modalidad del sistema suizo a seis rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador.

Resultó ganador Julián Sapienza, escoltado por Franco Bentancour y Edgardo Cabanillas.

Fuente: Bernardo Costanzo