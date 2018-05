Tassara: “No es una situación de crisis, pero sí bastante crítica”

El rector de la Universidad Nacional del Centro, Roberto Tassara, describió un complicado panorama en materia financiera y presupuestaria en las universidades públicas con un impacto concreto en las sedes locales.

En una entrevista con Radio Olavarría, el Contador Tassara, indicó que a raíz de “la situación general del país, de la economía y fundamentalmente en el caso nuestro que somos financiados con el tesoro Nacional, la situación del déficit fiscal ha complicado el desarrollo presupuestario y financiero de las universidades públicas” y mencionó que existen “resoluciones que se venían procesando de una manera y cambiaron las reglas de juego que nos ponen en una situación bastante crítica”.

No es una situación de crisis pero sí bastante crítica

Seguidamente, el Rector de la UNICEN precisó: “Todo el presupuesto que estaba asignado para otros gastos – no incluye al personal- la llamada planilla B , que nos asignaba 55 millones de pesos para 2017 de eso solo se pagó solo 35 millones y tenemos un problema de 20 millones de pesos que no hemos cobrado y según nos dijeron en el marco de la situación no se va a pagar”.

“Y la planilla B de 55 millones para el 2018 nos anticiparon que no contemos con ella por ahora dada la situación” agregó.

En este sentido, sostuvo que “ la resta de gastos nos lleva a una situación en la que estamos previendo que cerca de fin de año vamos a estar financiando los gastos de funcionamiento con recursos propios que tenemos. Hemos ido generando reservas y eso nos permite llegar a fin de año sin inconvenientes pero muy condicionados para lo que pueda pasar en 2019 sobre todo las tratativas con del Fondo Monetario” dijo.

“Estamos teniendo el mismo presupuesto a valor nominal que en el 2017 cuando los insumos y los servicios públicos han aumentado fuertemente” advirtió Tassara.

Sobre las próximas obras en las sedes consideró que “la incertidumbre es lo peor para tomar decisiones” y recordó: “el plan de obras se paró a principios de año y obras que estaban aprobada por la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio del Interior se pararon”.

“Tenemos cuatro obras, y la más importante es para la ampliación de la Escuela de Salud en Olavarría porque la demanda estudiantil ha crecido enormemente y no tenemos donde albergarlos. Hemos tenido que invertir parte de de estos recursos propios en construir un grupo de aulas” concluyó Roberto Tassara.